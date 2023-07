GIÙ LE MUTANDE, SI SALPA! – DA MIAMI PRESTO PARTIRÀ UN NUOVO SERVIZIO PER I TURISTI ESIBIZIONISTI: UNA CROCIERA NUDISTA DI 11 GIORNI, DOVE TENERE I GIOIELLI DI FAMIGLIA “EN PLEIN AIR” – GLI ORGANIZZATORI SOSTENGONO CHE NON SIA UNA GITA SCOPERECCIA, MA SOLO UN SERVIZIO PER CHI “PREFERISCE NON INDOSSARE VESTITI”. I PRECEDENTI SONO MOLTI: ANCHE BENJAMIN FRANKLIN E HENRY DAVID THOREAU GRADIVANO USCIRE IN PUBBLICO CON GLI AUGELLI AL VENTO...

DAGONEWS

crociera nudista 2

“Un nuovo tipo di crociera salperà da Miami. Mettete in valigia una protezione solare extra perché tutti i passeggeri saranno nudi”. Inizia così l’articolo di Vinod Sreeharsha per il “Miami Herald”, che descrive nel dettaglio la nuova “escursione” di lusso per turisti esibizionisti e tenta anche una ricostruzione storica del nudismo, con precedenti eccellenti: “la tradizione di uscire in pubblico nudi risale a secoli fa e tra i sostenitori ci sono Benjamin Franklin e Henry David Thoreau, che sicuramente avrebbero apprezzato l'opzione del buffet di bordo sul ponte Lido. E Miami, porta d'accesso ai caldi e soleggiati Caraibi, sembra un luogo naturale per salpare” .

crociera nudista di bare necesssities

A pensare e organizzare il tutto, c’è l’azienda “Bare Necessities Tour & Travel”, che ha ingaggiato la “Norwegian Cruise Line” per ospitare una crociera annuale per nudisti nel 2025. Il particolare viaggio “en plen air” durerà 11 giorni, ed. è stato denominato Big Nude Boat 2025: partirà da Miami il 3 febbraio 2025, a bordo della nave Norwegian Pearl di NCL. Le tappe includono Great Stirrup Cay, Bahamas, San Juan, Porto Rico e Castries, St. Lucia. I biglietti saranno messi in vendita ad agosto. Le prenotazioni devono essere effettuate tramite Bare Necessities.

crociera nudista

Entrando più nello specifico, si chiede Sreeharsha: “Com’è una crociera nudista?” Non pensate subito male, non si tratta necessariamente di avventure perverse, come ha spiegato Ken Tiemann, direttore operativo di Bare Necessities: “Cerchiamo di rispettare i valori dell'Associazione Americana di Ricreazione Nudista (AANR). Non si tratta di un viaggio per scambisti".

L'AANR, che ha sede a Kissimmme, in Florida, vicino a Orlando, per “istituzionalizzare” il nudismo ricorre citando la passione per la nudità di Franklin e Thoreau, ma anche del presidente John Quincy Adams, che faceva regolarmente il bagno nudo nel fiume Potomac. "Stiamo solo offrendo una crociera a chi preferisce non indossare vestiti", ha osservato Tiemann. Quindi, solo voi e il mare aperto, senza nulla in mezzo.

crociera nudista 4

Per ora, la “Bare Necessities” deve ancora finire di organizzare un’altra crociera, prevista nel 2024 sulla Carnival Pride, che partirà da Tampa il 25 febbraio e durerà una settimana. Le tariffe più economiche sono di 1.200 dollari per una camera doppia. Si prevede che il costo sia simile anche per del 2025.

Lo stesso vale per il regolamento sul decoro, che pubblichiamo di seguito, e dovrebbe valere (più o meno) per tutti i viaggi della Bare Necessities.

Quando la nave è attraccata in porto, tutti i passeggeri devono essere vestiti, fino a quando l’imbarcazione non lascia il porto e non viene annunciato che la nudità è di nuovo permessa.

crociera nudista 6

La nave offre un buffet self-service sul ponte Lido, che è un'area priva di vestiti. Per tutti i pasti consumati nelle sale da pranzo è richiesto l'abbigliamento. L'abbigliamento casual va bene in tutti questi locali. Gli accappatoi non sono ammessi nelle sale da pranzo.

Lingerie, abbigliamento fetish e “gioielli genitali” eccessivi non sono appropriati in nessun momento.

Si prega di sedersi sempre su un asciugamano quando si è nudi, con un perizoma, un tanga o quando si è a seno nudo. A tale scopo, ogni giorno vi verrà fornito un telo da mare fresco nella vostra cabina.

È severamente vietato mostrarsi nudi davanti ad altre navi in porto o mentre le autorità portuali sono a bordo della nave per l'autorizzazione.

crociera nudista.

È vietato scattare fotografie, video o immagini elettroniche di qualsiasi persona senza il suo esplicito consenso. Le "NO PHOTO ZONE" intorno alle piscine o nei locali da ballo devono essere rispettate per evitare la confisca dei dispositivi di ripresa fotografica.

Non saranno mai tollerati comportamenti pericolosi o maleducati.

È severamente vietato accarezzare o toccare in modo inappropriato parti del corpo personali o altrui, fare attività sessuale palese o sollecitare atti sessuali.

