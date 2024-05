GIU’ LA PATTA, SI’ AL PATTEGGIAMENTO – A LECCE UNA GIUDICE HA ACCOLTO LA RICHIESTA DI PATTEGGIAMENTO DI UN 30ENNE CHE SI FACEVA INVIARE FOTO HARD SU WHATSAPP DA UNA 13ENNE. IL MOTIVO? LA MAGISTRATA HA ADERITO ALLA VERSIONE DELLA DIFESA SECONDO CUI LE CONVERSAZIONI A SFONDO SESSUALE ERANO UN MODO PER "AFFRONTARE LA SOLITUDINE" – ALLA FINE L’UOMO È STATO CONDANNATO A UN ANNO E 9 MESI PER PORNOGRAFIA MINORILE, MA LA PENA È STATA SOSPESA…

Estratto dell'articolo di Francesco Oliva per www.repubblica.it

foto hard da minorenne 2

Conversava con una ragazzina di 13 anni salentina su WhatsApp, intrattenendosi per ore in dialoghi a sfondo sessuale. Tra un messaggio e una chiamata, si faceva inviare foto intime dalla minore. Ma, secondo una consulenza difensiva, per il 30enne residente a Parma “quelle conversazioni rappresentavano uno dei pochi momenti delle sue giornate in cui trovava l’occasione per interfacciarsi con il mondo esterno”.

E così la richiesta di patteggiamento è stata accolta dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce: il 30enne è stato condannato a 1 anno e 9 mesi con l’accusa di pornografia minorile.

foto hard da minorenne 1

Laureato in Matematica - come si evince dalla sentenza - non aveva mai voluto seguire le lezioni durante l’università. Anzi, aveva iniziato a farlo ma poi ha disertato le aule perché “le pressioni e lo stress a cui era sottoposto, a causa della sua fobia sociale […] a 26 anni, ha concluso il suo percorso di studi con l’esposizione della tesi “avvenuta ‘fortunatamente’ - si continua del documento - attraverso una webcam durante il lockdown”.

foto hard da minorenne

Nella consulenza […] “la relazione instaurata con la ragazza che ha portato alla luce le azioni oggetto di indagine, ha origine in un tentativo di comunicazione con l’altro e non deve essere codificata come una trasgressione sessuale”. La vicenda giudiziaria si è chiusa con un patteggiamento, sotto i due anni con il beneficio della pena sospesa e della non menzione.

foto hard da minorenne