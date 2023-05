UDITE, UDITE! - TRA INQUINAMENTO ACUSTICO, AURICOLARI E CUFFIE, I GIOVANI SONO I PIÙ ESPOSTI AL RISCHIO DI AVERE PROBLEMI ALL'UDITO - L'OTORINO: "RACCOMANDO DI SEGUIRE LA SEMPLICE REGOLA DEL 60/60, OVVERO TIENI IL VOLUME AL MASSIMO AL 60 PER CENTO E ASCOLTA LA MUSICA PER NON PIÙ DI 60 MINUTI. ALTRA REGOLA SEMPLICE È QUELLA DI PREFERIRE LE CUFFIE AGLI AURICOLARI IN QUANTO..."