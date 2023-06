IL GIUDICE E I BAMBINI – MATTIA FELTRI SULLA DECISIONE DELLA PROCURA DI PADOVA DI IMPUGNARE L'ISCRIZIONE NEI REGISTRI COMUNALI DI 33 BAMBINI CON DUE MAMME: “CI TOCCA SLALOMEGGIARE FRA SENTENZE DELLA CONSULTA, DELLA CASSAZIONE E DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO. MA QUI LA SCIENZA GIURIDICA MI APPASSIONA POCO: STIAMO DICENDO A UNA MAMMA CHE QUELLO NON È PIÙ IL SUO BAMBINO, E A UN BAMBINO CHE QUELLA NON È PIÙ LA SUA MAMMA”

Mattia Feltri per “La Stampa”

Giuristi titolati e altri più improvvisati prendono le misure alla decisione della procura di Padova di impugnare l'iscrizione nei registri comunali di trentatré bambini nati da coppie omogenitoriali. Si tratta di tutti e trentatré i casi di figli di due mamme in cui il sindaco di Padova, Sergio Giordani, si è imbattuto dal 2017, sei anni fa.

Ora dovrà decidere il tribunale, ma nel frattempo non è trascurabile il dibattito fra chi ritiene fondata e chi no la scelta dei magistrati, il cui effetto, se l'impugnazione verrà accolta, sarà di dichiarare quei trentatré bambini figli di una sola madre, e non di entrambe.

Non è facile districarsi perché per esempio, secondo il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, i pm hanno semplicemente applicato le leggi, quando la Corte costituzionale ha spesso invitato il medesimo Parlamento, con cui Ciriani dovrebbe intrattenere i rapporti, a votare una legge che ancora non c'è.

Così tocca slalomeggiare fra sentenze della Consulta, della Cassazione e della Corte europea dei diritti dell'uomo (per la quale è obbligatorio garantire il legame di filiazione con entrambi i genitori), senza che il nostro farfallone potere legislativo si scomodi a fare ordine.

Dentro questo "quadro giuridico", dice Giancarlo Coraggio, presidente emerito della Corte costituzionale, la procura non poteva fare altrimenti. Eppure la scienza giuridica, che di solito mi appassiona molto, stavolta mi appassiona poco, perché continua a risuonarmi in testa la banale traduzione: stiamo dicendo a una mamma che quello non è più il suo bambino, e a un bambino che quella non è più la sua mamma.

