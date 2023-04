24 apr 2023 13:12

UNA GIUDICE PARTITA PER LA TANGENTE – ECCO COME È NATA L'INCHIESTA CHE HA PORTATO ALL'ARRESTO DI GIORGIA CASTRIOTA, LA GIP DI LATINA ACCUSATA DI CORRUZIONE – UN IMPRENDITORE HA DENUNCIATO LA RICHIESTA DI 70MILA EURO IN MAZZETTE PER AVERE IL VIA LIBERA AI LAVORI IN UNA VILLA A FREGENE. DA LÌ SI È ALZATO IL VELO SUL SISTEMA ARCHITETTATO DALLA CASTRIOTA: NOMINARE AMANTE E “AMICI” COME CONSULENTI NELLE PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI BENI SEQUESTRATI, PER POI SPARTIRSI I SOLDI ESTORTI…