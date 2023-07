I GIUDICI AMERICANI HANNO DECISO DI FAR VINCERE TRUMP – L’EX PRESIDENTE AMERICANO, CHE SPERA NELLA RIELEZIONE DEL 2024, DOVRÀ RISPONDERE DI PRIVAZIONE DEI DIRITTI, COSPIRAZIONE E ALTRI REATI PER L’ASSALTO A CAPITOL HILL – E INTANTO, UN TRIBUNALE FEDERALE CONFERMA IL VERDETTO NELLA CAUSA CONTRO JEAN CARROLL: IL TYCOON DOVRÀ PAGARE 5 MILIONI DI EURO – TUTTA LEGNA NEL FUOCO DELLA PROPAGANDA TRUMPIANA, CHE POTRÀ GIOCARE SULLA PERSECUZIONE GIUDIZIARIA…

DONALD TRUMP IN PRIGIONE - IMMAGINE CREATA CON L INTELLIGENZA ARTIFICIALE MIDJOURNEY

'PER TRUMP IPOTESI DI FRODE CONTRO GLI USA E OSTRUZIONE'

(ANSA) - Privazione dei diritti, cospirazione per commettere un reato contro o frodare gli Stati Uniti e corruzione di un testimone: sono i reati previsti dalle leggi citate nella lettera con cui Donald Trump è stato informato di essere indagato per l'assalto al Capitol. Lo scrive il Wall Street Journal.

Secondo esperti legali consultati dal New York Times, l'ipotesi di reato contestata potrebbe essere ostruzione di una procedura (la certificazione della vittoria elettorale di Joe Biden), oltre alla cospirazione per frodare il governo americano.

USA: GIUDICE CONFERMA CONDANNA TRUMP PER ABUSO SU CARROLL

jean carroll

(ANSA) - Un giudice federale ha confermato il verdetto della giuria che in maggio ha condannato Donald Trump a pagare 5 milioni di dollari alla sua accusatrice Jean Carroll, respingendo la tesi dell'ex presidente secondo cui la somma è eccessiva e che la giuria lo ha scagionato dall'accusa di aver stuprato la scrittrice nel camerino di un centro commerciale di lusso negli anni '90.

Secondo il giudice Lewis A. Kaplan, l'ammontare dei danni compensativi e punitivi per abuso sessuale e diffamazione è ragionevole. Gli avvocati del tycoon avevano chiesto di ridurli a meno di un milione o di istruire un nuovo processo, sottolineando che la giuria ha concluso non per lo stupro ma per un più generico abuso sessuale. Il magistrato ha tuttavia precisato che la decisione della giuria è legata al fatto che l'accusatrice non ha potuto dimostrare lo stupro in base alla descrizione della legge penale di Ny, che è tecnicamente più restrittiva di quella comunemente intesa, o definita in alcuni dizionari e in alcune leggi federali.

discorso di donald trump dopo la seconda incriminazione jean carroll discorso di donald trump a badminster in new jersey 3 DONALD TRUMP IN PRIGIONE - IMMAGINE CREATA CON L INTELLIGENZA ARTIFICIALE MIDJOURNEY donald trump al ristorante versailles di miami