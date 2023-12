GIULIA CECCHETTIN AVRÀ DEI FUNERALI "QUASI DI STATO": DIRETTA TV A RETI UNIFICATE (TG1 E CANALE5) E OLTRE 10MILA PERSONE A PADOVA PER L'ULTIMO SALUTO ALLA GIOVANE NELLA BASILICA DI SANTA GIUSTINA - IN CITTÀ SONO STATI ALLESTITI DUE MAXI-SCHERMI E IL GOVERNATORE DEL VENETO, LUCA ZAIA HA ANNUNCIATO UNA GIORNATA DI LUTTO REGIONALE - CHE FARÀ FILIPPO TURETTA, L'EX FIDANZATO CHE HA UCCISO GIULIA? GUARDERÀ ANCHE LUI LE ESEQUIE IN TV?

1. OGGI A PADOVA I FUNERALI, PREVISTE DIECIMILA PERSONE E SONO STATI ALLESTITI DUE MAXI-SCHERMI ATTESA PER IL MESSAGGIO DI PAPÀ GINO: "RIBELLATEVI ALLA VIOLENZA, FIDATEVI E DENUNCIATE"

Estratto dell'articolo di Monica Serra per “la Stampa”

L'ultima volta che ha incrociato lo sguardo sorridente della figlia era di sabato pomeriggio. Ventiquattro giorni e una vita fa. Mancano poche ore ai funerali della sua Giulia, e a Gino Cecchettin tocca l'ennesima difficile prova. Superare la rabbia, la sete di vendetta di tanti. Proprio lui che è distrutto dal dolore, dalla mancanza, vuole solo unire[…]

Gino legge e ripensa al suo messaggio. Quello che alle 11 leggerà nella basilica di Santa Giustina a Padova durante i funerali «pubblici» di Giulia, dove sono attese più di diecimila persone […] «Parlate, denunciate, fidatevi!» aveva scritto in un post su Instagram il 25 novembre, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E quest'impegno, Gino ha deciso di portarlo avanti per Giulia. Perché diventi il simbolo di una rivoluzione culturale. Perché non venga mai dimenticata.

Per chi non potrà esserci, tutto sarà trasmesso in diretta dal Tg1 e da Canale 5. «Chi può abbassi la serranda, spenga una luce in un negozio, suoni il clacson, ognuno nel suo piccolo dia un segnale», è l'invito del governatore Luca Zaia, che ha proclamato una giornata di lutto regionale. «Domani in Veneto si faccia rumore per dire che i dati sulla violenza di genere sono inquietanti. Questa vicenda rappresenta uno spartiacque, deve essere una presa di coscienza culturale altrimenti va a finire che Giulia sarà dimenticata».

[…] Dopo le funzioni pubbliche, a Saonara – il paese d'origine della mamma Monica, che se n'è andata lo scorso anno appena 51enne, e dove vive la sua famiglia, i nonni, gli zii – ci sarà un momento «privato» di raccoglimento e di preghiera, prima del corteo fino al cimitero[…] Anche a Saonara sono attese tante persone, ma nella chiesa di San Martino possono entrarne solo trecento. Per gli altri, sono stati installati gli altoparlanti sulla piazza. «Era una ragazza forte ma aveva un animo buonissimo ed era eternamente allegra. Per lei andava sempre tutto bene», racconta la nonna di Giulia, Carla Gatto, intervistata da Pomeriggio 5.

[…] Ma nonna Carla ha un pensiero anche per la sofferenza dei genitori di Filippo Turetta, che ha confessato di aver sequestrato e ucciso Giulia. E che, oggi, chiuso nel carcere di Montorio a Verona, potrebbe decidere di seguire i funerali in tv.

2 - GIULIA, UN ADDIO DA «FUNERALE DI STATO» ATTESI IN 10 MILA

Estratto dell'articolo di Marco Imarisio per il “Corriere della Sera”

Tutto finirà qui. In questo cimitero di paese […] Giulia Cecchettin riposerà poco distante dalla madre Monica, scomparsa appena un anno fa. […] Saonara, questo il nome del comune, diecimila abitanti a est di Padova, sarà l’ultima tappa del suo viaggio terreno. Oggi ci saranno prima le esequie nella basilica di Santa Giustina, officiante il vescovo di Padova Claudio Cipolla, diretta televisiva nazionale alla quale dal carcere di Verona potrebbe assistere anche Filippo Turetta, che ha gli stessi diritti di qualunque altro detenuto, è sempre bene ricordarlo.

Sono attese diecimila persone in presenza, nonostante il tempo che si annuncia avverso, due maxischermi in Prato della Valle, un apparato di sicurezza imponente per quelli che ieri in Prefettura, durante la conferenza stampa di prefetto e questore sono stati definiti funerali di Stato non dichiarati. Anche i lanci di agenzia annunciano solenni che oggi l’Italia saluterà Giulia, […]

Chissà cosa pensa suo padre Gino, chissà se lui ed Elena, la sorella, si sentono in qualche modo espropriati, da questa onda emotiva lunga ormai quasi un mese, di un dolore che in primo luogo appartiene a loro e soltanto a loro. Nel tardo pomeriggio lui esce dal suo ufficio attiguo alla villetta dalla cancellata ancora pavesata con fiori, messaggi di cordoglio[…]

No, assolutamente, dice a chi gli si para davanti e gli chiede anticipazioni sul contenuto del discorso che leggerà questa mattina in chiesa. Quello che provo io non ha importanza, quello che conta è che rimanga qualcosa, per far sì che non accada mai più quel che è successo a mia figlia.

Non è un’anticipazione, è l’ennesima frase ufficiosa carpita a una persona che fin dal primo momento non ha mai smesso di essere gentile, che da subito è sembrato guardare oltre, a un orizzonte collettivo, quasi che contasse più della sua sofferenza individuale.

Li abbiamo osservati per tutto questo tempo, padre, sorella-figlia, persino la nonna Carla, criticata perché ha osato presentare un suo libro durante questo periodo di lutto […] Li abbiamo giudicati, i Cecchettin, discutendo della figura del padre, dividendoci sui social sulle parole di Elena, su quel «bruciamo tutto», come se una giovane donna non avesse il diritto di dirlo, dopo quel che è successo.

Li lasceremo infine sul sagrato della piccola chiesa di Saonara, dove alle 14 si terrà una cerimonia privata, solo familiari e amici. Ma prima ci saranno quei funerali quasi di Stato, senz’altro con la presenza annunciata di qualche esponente di rilievo del governo, che serviranno ad amplificare un messaggio necessario. Non ci sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che non a caso ieri ha però pronunciato parole nette e necessarie. «Le notizie dei femminicidi che ci giungono così frequentemente, anche negli ultimi giorni, sono un triste promemoria di quanto intenso sia lo sforzo ancora da compiere per realizzare un cambiamento radicale di carattere culturale. Cambiamento che chiama in causa le famiglie, l’intera società e gli stessi governi».

Siamo tutti coinvolti. In fondo, è questo quel che Gino ed Elena Cecchettin stanno cercando di ripeterci in ogni modo, con tutta la forza che hanno. Perché sono convinti che bisogna continuare a parlare, a confrontarci. A fare rumore, come chiedono le amiche di Giulia. […] Oggi si spegneranno le luci sull’ennesimo delitto orrendo. Ma c’è ancora molto da fare.

