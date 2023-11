19 nov 2023 10:50

GIULIA CECCHETTIN ERA GIÀ MORTA QUANDO È STATA LANCIATA NELLA SCARPATA DELLA VAL CALTEA, A BARCIS, DOPO ESSERE STATA SCARICATA DALL'AUTO DI FILIPPO TURETTA - NE SONO CONVINTI GLI INVESTIGATORI DOPO L’ESAME DEL MEDICO LEGALE: LE COLTELLATE ALLA TESTA E AL COLLO ERANO NUMEROSE E MOLTO PROFONDE, INFERTE CON GRANDE VIOLENZA – IL PADRE DI GIULIA: “AMORE, MI MANCHI GIÀ TANTISSIMO. L'AMORE VERO NON UMILIA, NON DELUDE, NON CALPESTA, NON TRADISCE E NON FERISCE IL CUORE. L'AMORE VERO NON URLA, NON PICCHIA, NON UCCIDE"