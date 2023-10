A GIULIA SCHIFF PRUDONO LE MANI - DOPO ESSERE STATA VOLONTARIA IN UCRAINA L'EX ALLIEVA UFFICIALE DELL'AERONAUTICA MILITARE GUARDA A ISRAELE: “MIO MARITO SI ARRUOLA E IO POTREI RAGGIUNGERLO” - IN QUESTI GIORNI LA SCHIFF È IN ITALIA PER UNA NUOVA UDIENZA DEL PROCESSO CHE SI CELEBRA DAVANTI AL TRIBUNALE DI LATINA IN SEGUITO ALLA SUA DENUNCIA DI ESSERE STATA VITTIMA DI NONNISMO NEL 'BATTESIMO DEL VOLO'…

Dopo l'aggressione russa all'Ucraina, volò a Kiev per arruolarsi come volontaria alla Legione Internazionale dell'intelligence ucraina, poi nel team Masada con l’esercito di Kiev e successivamente nelle Forze Speciali della Legione Internazionale. Ora l'ex allieva ufficiale dell'Aeronautica militare Giulia Schiff guarda a Israele dove potrebbe decidere di raggiungere il marito Victor, conosciuto proprio sul fronte ucraino, pronto a partire per combattere nell'esercito israeliano.

A raccontarlo all'Adnkronos è la stessa Giulia Schiff, in questi giorni in Italia per una nuova udienza del processo che si celebra davanti al Tribunale di Latina in seguito alla sua denuncia di essere stata vittima di nonnismo nel 'battesimo del volo'.

"Victor è ebreo ucraino con doppia cittadinanza ucraina e israeliana - racconta - Partirà per Israele per arruolarsi di nuovo come volontario e veterano di Israele e Ucraina". La coppia si è conosciuta a maggio 2022 al fronte di Kharkiv, poi le nozze l'anno dopo e la decisione di smettere di combattere per dedicarsi alla beneficenza e a missioni umanitarie, fondando un'organizzazione di beneficenza a sostegno di civili, di militari e ospedali. Adesso il precipitare della situazione in Medio Oriente, l'attacco di Hamas e l'offensiva di Israele che ha richiamato circa 300mila riservisti. "Mio marito partirà per arruolarsi di nuovo come volontario e veterano di Israele e Ucraina - sottolinea - Io tornerò in Ucraina".

"Dal momento che io sono per un quarto ebrea e nonostante io sia anche per un quarto egiziana, c’è la possibilità che, se si aprisse l’opportunità di arruolarsi, andrei a supportare Victor - conclude l'ex allieva ufficiale - perché c’è anche una buona probabilità che il Team Masada", inizialmente formato proprio da commilitoni israeliani, "rientri effettivo in Israele".

