GIULIANO AMATO SARÀ ASCOLTATO OGGI DAL COPASIR PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE A “REPUBBLICA” SULLA STRAGE DI USTICA. AMATO AVEVA SPOSATO LA TESI DELLA PISTA FRANCESE, SALVO POI RIDIMENSIONARE LE SUE AFFERMAZIONI - QUALCHE GIORNO FA, INTERVISTATO DA SKYTG24, AVEVA DETTO: “L'IPOTESI CHE MI È PARSA LA PIÙ ACCREDITATA È QUELLA DEL MISSILE SCAGLIATO PER ERRORE DA UN AEREO FRANCESE. CI SONO ALTRE IPOTESI CHE HANNO I LORO SOSTENITORI EI LORO ARGOMENTI…”

GIULIANO AMATO ALLA STAMPA ESTERA

FraBo. per “il Giornale”

L'ex premier Giuliano Amato sarà ascoltato oggi, alle 16.30, dal Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. L'oggetto dell'audizione sono le dichiarazioni rilasciate a La Repubblica sulla strage di Ustica. Amato, anche ex presidente della Corte Costituzionale, ha sposato la tesi della pista francese, salvo poi ridimensionare le sue affermazioni. Amato è tornato sull'argomento qualche giorno fa, intervistato da SkyTg24.

dc9 itavia strage di ustica

«L'ipotesi che mi è parsa la più accreditata è quella del missile scagliato per errore da un aereo francese. Ci sono altre ipotesi - ha continuato - , che hanno i loro sostenitori ei loro argomenti. Ciò che mi interessa è: chi ancora è in condizione di farlo, dica la verità. Io non la so, ma altri la sanno. La Francia può dare un grande contributo al chiarimento». Amato, nei virgolettati che avevano sollevato l'opinione pubblica, aveva anche aggiunto un particolare non proprio di secondo conto. Il missile sarebbe stato per Gheddafi. Ma Craxi avrebbe avvisato per tempo il leader libico.

strage ustica 7 GIULIANO AMATO ALLA STAMPA ESTERA