Il sesso perseguitato. Come sempre l’antesignano fu il Cav […] ora è un formidabile sindaco Pd ed ex deputato, il re di Santa Marinella, già primo cittadino di Civitavecchia […] ora nemico di incredibili personaggi con accenno di baffetti e lungo codino e larghi rayban […] che diffondono il revenge video di sue battaglie sessuali private, ha 77 anni, su suolo pubblico […]

Non si capisce. C’è il porno superlibero, i preservativi nelle scuole, la scelta educativa tra maschio e femmina sui moduli di iscrizione, derrate di cialis e di viagra in ogni farmacia, […] si celebra ovunque l’amplesso virtuale, ma quando diventa reale […] si trasforma in un atto degno di censura, irrisione, lazzi, frizzi, moraline varie, e una banale storia di piacere e di corna, due cose da sempre strettamente collegate, forse anche per i cornuti, eccola che diventa materia di processi mediatico-giudiziari. Ma lasciare in pace gli anziani, no?

Stornare lo sguardo voyeur da presunte minorenni e sicuri maggiorenni, da lap dance e divanetti municipali, non sarebbe più tollerante e umano e decente? Persecuzione e perversione sessuale del guardare si intrecciano con effetti maledettamente comici. Dannati, maledetti, capitani di industria, politici, amministratori di ogni genere e di ogni età prediligono il sesso e lo fanno pure strano […] la società li ripaga con le manette, con le accuse, con gli inseguimenti.

[…] c’è qualcosa che non va, qualcosa di incomprensibilmente morboso e villano in questa caccia al sesso degli altri, compensativa del sesso proprio, sempre un po’ in panne. […] Quando toccò alle cosiddette Olgettine furono fuochi d’artificio, possenti cortei, raccolte di firme contro la furbizia levantina di signore esperte in seduzione degli adulti, ora che tocca alle signore Marinelline, in un delizioso contesto “de sinistra”, ecco, non si muove foglia. […]

