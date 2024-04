GIUSTIZIA E' FATTA? - IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA USA PAGHERA' UN RISARCIMENTO DI QUASI 139 MILIONI DI DOLLARI A PIU' DI CENTO GINNASTE MOLESTATE SESSUALMENTE DALL'EX MEDICO DELLA NAZIONALE DI ATLETICA, LARRY NASSAR - TRA LE ATLETE FINITE NELLE GRINFIE DEL "DOTTOR MOSTRO", CHE ORA SI TROVA IN CARCERE, C'E' ANCHE SIMONE BILES, CHE HA PUNTATO IL DITO CONTRO "L’INTERO SISTEMA CHE HA PERMESSO CHE QUESTI ABUSI VENISSERO PERPETRATI PER ANNI. OLTRE ALL’FBI, ANCHE LA FEDERAZIONE USA DI GINNASTICA E IL COMITATO OLIMPICO SAPEVANO BENISSIMO CHE…"

larry nassar

Dagli Stati Uniti arriva l’annuncio del risarcimento di quasi 139 milioni di dollari per tutte le ginnaste, tra cui Simone Biles, vittime di aggressioni sessuali da parte dell’ex medico della squadra nazionale Larry Nassar. Il governo degli Stati Uniti ha annunciato che pagherà quasi 139 milioni di dollari a più di cento ginnaste vittime di aggressioni sessuali da parte di un ex medico della squadra nazionale, Larry Nassar. Nassar sta attualmente scontando l’ergastolo dopo essere stato condannato nel 2017 e 2018 per due decenni di violenza sessuale.

larry nassar accusato

Tra le sue numerose vittime anche la campionessa olimpica Simone Biles che, assieme a Aly Raisman e McKayla Maroney aveva chiesto all’Fbi 1 miliardo di risarcimento nel 2022. Il risarcimento concesso è una risposta alle denunce presentate da molte vittime che accusavano l’Fbi di non aver condotto una «indagine adeguata», ha spiegato il Ministero della Giustizia in un comunicato. Le prime accuse contro Nassar sono state fatte nel luglio 2015 all’ufficio locale dell’Fbi di Indianapolis. L’accordo porta a oltre un miliardo di dollari le compensazioni finanziarie versate alle vittime delle azioni di Nassar, di cui 500 milioni dall’università statale del Michigan.

larry nassar con le atlete

Le dichiarazioni di Simone Biles sugli abusi subiti: Simone Biles si è presentata in audizione davanti alla commissione Giustizia del Senato degli Stati Uniti, insieme ad altre ginnaste statunitensi, per parlare degli abusi sessuali commessi dall’ex medico della nazionale, Larry Nassar, oggi in carcere.

Abusi che sono stati denunciati alla Federginnastica Usa e all’Fbi che non sono intervenute. La Biles ha dichiarato, tra le lacrime:

simone biles 1

«Non c’è luogo in cui io mi possa sentire meno a mio agio che qui davanti a voi. Accuso Larry Nassar e l’intero sistema che ha permesso che questi abusi venissero perpetrati per anni. Oltre all’Fbi, anche la federazione Usa di ginnastica e il comitato olimpico sapevano benissimo che io venivo abusata dal loro medico, e lo sapevano da tempo. E se permetti a un predatore di fare del male a dei bambini, allora le conseguenze devono essere rapide e severe».

