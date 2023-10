19 ott 2023 08:09

GIUSTIZIA ALL'AFRICANA: ANCHE UN FINTO AVVOCATO PUÒ VINCERE IN TRIBUNALE - L'INCREDIBILE STORIA DI BRIAN MWENDA, L’UOMO CHE IN KENYA HA RUBATO L’IDENTITÀ DI UN VERO LEGALE E, SENZA MANCO AVERE UNA LAUREA, HA VINTO 26 CAUSE - L'UOMO SI È INTRODOTTO NEL SITO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL SUO PAESE E HA SOSTITUITO I DATI, FOTO COMPRESA. POI IL VERO LEGALE HA CONTATTATO L'ORDINE E LUI È FINITO IN MANETTE. POI SI È DIFESO: "È STATO UN MALINTESO"