29 ago 2023 18:40

GIUSTIZIA CACIO E PEPE - UN 48ENNE ROMANO, CON PRECEDENTI, È STATO BECCATO DAI CARABINIERI CON 7 INVOLUCRI DI COCAINA, MA IL GIUDICE LO HA ASSOLTO: “IL FATTO NON È GRAVE” – L’UOMO, PROCESSATO PER DIRETTISSIMA, HA IMPIETOSITO LA CORTE: “MIA MOGLIE È MALATA E HO UN FIGLIO PICCOLO, L’HO FATTO PER SOLDI” – SABATO SCORSO, I MILITARI LO HANNO FERMATO MENTRE ERA IN AUTO, E C'ERA UN PARTICOLARE CHE NON LI CONVINCEVA: L'UOMO PARLAVA IN MANIERA STRANA, COME SE AVESSE QUALCOSA IN BOCCA. COSÌ, GLI HANNO CHIESTO DI APRIRLA E...