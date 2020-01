GIUSTIZIA IN CONSERVA – ANTONELLA CONSERVA, CONDANNATA A 24 ANNI DI CARCERE PER IL SEQUESTRO DEL PICCOLO TOMMASO ONOFRI NEL 2006, È GIÀ IN PERMESSO PREMIO - LA RABBIA DELLA MADRE DI “TOMMY”: “NON PENSAVO CHE LA VITA DI MIO FIGLIO VALESSE COSÌ POCO” - IL BAMBINO AVEVA 18 MESI QUANDO FU RAPITO DA CASA E POI FU BRUTALMENTE ASSASSINATO DAL COMPAGNO DELLA CONSERVA, MARIO ALESSI…

Ferruccio Pinotti per il “Corriere della Sera”

La «carceriera» di Tommy Onofri, il piccolo di 18 mesi che il 2 marzo 2006 fu barbaramente ucciso e sepolto, è in permesso premio. Condannata a 24 anni di carcere per il sequestro di Tommaso Onofri, la 47enne Antonella Conserva ha goduto di un beneficio. Tommy fu assassinato la sera del 2 marzo 2006, dopo essere stato rapito dalla propria abitazione nelle campagne alle porte di Parma, a Casalbaroncolo.

Antonella Conserva faceva parte del piano messo in atto dal compagno Mario Alessi, un muratore di casa presso gli Onofri, condannato all' ergastolo per l' omicidio del bambino; e da Salvatore Raimondi, 20 anni per sequestro di persona. Il terzetto voleva ottenere un riscatto dalla famiglia. Da quattordici anni Conserva sta scontando la pena, ora è rinchiusa nel penitenziario di Bollate, dopo un periodo al carcere di Verona. Ma ieri si è appreso che era uscita.

La notizia è stata accolta con delusione e rabbia dalla mamma di Tommaso Onofri, Paola Pellinghelli, 56 anni. «Queste leggi devono cambiare, situazioni del genere non devono essere consentite: non solo per me, ma per tante altre vittime. I veri carcerati siamo noi parenti delle vittime. Il nostro è un fine pena mai», dichiara al Corriere .

«Prevedevo che sarebbe accaduto, però non pensavo che la vita di mio figlio valesse così poco. Antonella Conserva deve fare i conti con la propria coscienza, altro che permessi».

La signora Pellinghelli ha voltato pagina, ma «la mancanza di Tommy sono 14 anni che ogni giorno si fa sentire».

La legge consente alla Conserva, dopo 14 anni di carcere, fino a 45 giorni di permesso premio ogni anno. «Bisogna rivedere le norme. Mi sento presa in giro. Ai detenuti è garantito lo psicologo gratis, io invece, dopo 4 anni di psicofarmaci per non morire di dolore, la psicoterapia me la sono dovuta pagare. E anche mio figlio Sebastiano, che ha 22 anni e che studia scienze motorie a Parma, ha avuto bisogno di un supporto. Sei anni fa è mancato mio marito, dopo 5 anni come un vegetale, ridotto così dal dolore che gli aveva stroncato il cuore».

Paola Pellinghelli rivela un aspetto inquietante della storia: «Si è parlato di una richiesta di riscatto di 5 milioni di euro: una cosa senza senso, perché noi non eravamo e non siamo ricchi. I motivi per cui hanno ucciso Tommy quei tre non li hanno mai rivelati». L' ex muratore Mario Alessi, già in precedenza condannato per aver violentato una ragazza, ha preso l' ergastolo. Salvatore Raimondi, ex pugile, anche lui pregiudicato, ne ha presi venti.

Nel 2011 la pena ad Antonella Conserva è stata ridotta da 30 a 24 anni. Gli avvocati della difesa ne avevano chiesto l' assoluzione considerando la donna estranea al delitto. I giudici hanno riconosciuto alla donna le attenuanti generiche, ma ne hanno confermato la colpevolezza per i reati di cui era accusata. Paola conclude: «Nulla potrà restituirmi Tommy, ma l' amore ricevuto dalla gente in questi anni è stato davvero incredibile».

