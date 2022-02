LA GIUSTIZIA FATTA CON I PIZZINI - SALLUSTI: "LA LETTERA DI TIZIANO RENZI AL FIGLIO NON HA NULLA DI PENALMENTE RILEVANTE E NON AVREBBE DOVUTO ESSERE PER NESSUN MOTIVO ACQUISITA E ALLEGATA AD ATTI GIUDIZIARI. INVECE I SOLERTI MAGISTRATI DI FIRENZE, NEL 2018, L'HANNO BEN CONSERVATA PER QUATTRO ANNI E ORA DATA IN PASTO ALL'OPINIONE PUBBLICA, GUARDA CASO NEL MOMENTO IN CUI RENZI HA SCATENATO UNA CAMPAGNA CONTRO DI LORO. QUESTO È IL CLASSICO ESEMPIO DI USO PERSONALE E POLITICO DELLA GIUSTIZIA, PARLIAMO DI UN PIZZINO SPEDITO PER FARE PIÙ MALE POSSIBILE"

alessandro sallusti dimartedi

Alessandro Sallusti per "Libero quotidiano"

Oggi la Corte Costituzionale si riunisce per decidere l'ammissibilità dei quesiti referendari su giustizia, eutanasia e legalizzazioni delle droghe leggere. Tre temi sui quali la politica e quindi il Parlamento negli anni non hanno saputo o voluto esprimersi creando così un vuoto legislativo che ha permesso scorribande di ogni genere e un caos indescrivibile.

matteo tiziano renzi

Risultato: l'eutanasia è vietata ma di fatto praticata per sentenza o libero arbitrio dei medici, lo spinello è vietato ma anche no, il sistema giustizia continua a comportarsi come un corpo non indipendente quale deve essere bensì estraneo a qualsiasi regola e controllo. In queste ore, risulta, le pressioni dei magistrati sui colleghi della Corte Costituzionale per impedire che la rivoluzione bloccata in parlamento avvenga dal basso è forte.

MATTEO E TIZIANO RENZI

E questo nonostante ogni giorno accadano fatti che renderebbero urgente un giro di vite. È di ieri, per esempio, la notizia dell'esistenza di una email scritta da Tiziano Renzi al figlio Matteo nel 2017, estratta dal suo computer e allegata all'inchiesta sulla gestione delle società di famiglia portata avanti dalla procura di Firenze con cui l'ex premier ha ingaggiato un duro braccio di ferro. Nella email babbo Renzi esprime giudizi molto duri nei confronti del cerchio magico del figlio, dalla Boschi a Lotti e a Carrai.

procuratore giuseppe creazzo

Nulla quindi che abbia a che fare con l'inchiesta, tantomeno nulla di penalmente rilevante, roba insomma che non avrebbe dovuto essere per nessun motivo acquisita e allegata ad atti giudiziari. E invece i solerti magistrati di Firenze, nel 2018, l'hanno fatta loro, ben conservata per quattro anni e ora data in pasto all'opinione pubblica, guarda caso nel momento in cui Renzi ha scatenato una campagna contro di loro.

MATTEO RENZI TIZIANO

Ecco, questo è il classico esempio di uso personale e politico della giustizia, in altri termini parliamo di un pizzino spedito per fare più male possibile, fuori dalle aule giudiziarie, a un imputato e alla sua famiglia, che peraltro fino a prova contraria e fino a giudizio finale sono cittadini innocenti. Se la Corte Costituzionale, ma non voglio neppure pensarlo, dovesse bocciare i referendum sulla giustizia si farebbe complice di un sistema marcio, violento e ricattatore. In altre parole di un sistema che in talune circostanze prende i connotati di quello mafioso.