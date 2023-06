GIUSTIZIA GENEROSA – LA GIP DI MILANO, ANGELA MINERVA, HA ESCLUSO LE AGGRAVANTI DI CRUDELTÀ E PREMEDITAZIONE, NEL PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA DEL FERMO DI ALESSANDRO IMPAGNATIELLO. L’UOMO, CHE HA UCCISO LA COMPAGNA, INCINTA, GIULIA TRAMONTANO, NON AVREBBE AGITO CON “PARTICOLARE PERVICACIA”. HA CERCATO SU GOOGLE “CERAMICA BRUCIATA VASCA DA BAGNO”, MA “SOLO” A RIDOSSO DELL’ORA DELL’OMICIDIO. UN LASSO DI TEMPO NON TALE DA CONSENTIRE “UNA PONDERATA RIFLESSIONE” – I MOVIMENTI NELLA NOTTE DELL’OMICIDIO, RIPRESI DALLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA: APPARE ALLE 3.22 E…

1. ALESSANDRO IMPAGNATIELLO: PERCHÉ LA GIP HA ESCLUSO PREMEDITAZIONE E CRUDELTÀ NELL’OMICIDIO DI GIULIA TRAMONTANO

Estratto da www.open.online

alessandro impagnatiello

La giudice delle indagini preliminari Angela Minerva non ha rilevato le aggravanti della crudeltà e della premeditazione nell’omicidio di Giulia Tramontano. Per il quale Alessandro Impagnatiello si è presentato come reo confesso. La decisione è arrivata nel provvedimento di convalida del fermo in cui il Gip ha disposto il carcere per l’indagato.

[…] La Gip Minerva ha riconosciuto le aggravanti dei futili motivi e del vincolo sentimentale. Ma non quelle della crudeltà e della premeditazione. C’è un motivo per entrambe. L’aggravante della crudeltà non rileva perché il delitto «non sarebbe caratterizzato da particolare pervicacia, tenuto conto del tipo di arma utilizzata e del numero di colpi inferti». Per quanto riguarda la premeditazione, la procura ha considerato una prova le ricerche di Impagnatiello su Internet effettuate alle 19 di sabato, poco prima del delitto.

GIULIA TRAMONTANO

La chiave ricercata è: «Ceramica bruciata vasca da bagno». Giulia viene uccisa al rientro a casa, ovvero tra le 19,30 e le 21. E il corpo finisce a bruciare nella vasca. Ma l’avvocato di Impagnatiello Sebastiano Sartori ha fatto notare che le ricerche avvengono a ridosso dell’ora dell’omicidio: «La giurisprudenza identifica i tratti distintivi della premeditazione nell’apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione. Tale da consentire una ponderata riflessione sulla decisione presa e sull’opportunità del recesso». Il tempo passato la giudice non l’ha considerato sufficiente.

2. I MOVIMENTI DI ALESSANDRO IMPAGNATIELLO RIPRESI DALLE TELECAMERE: ECCO COSA HA FATTO DOPO AVER UCCISO GIULIA TRAMONTANO

Estratto dell’articolo di Massimo Pisa per www.repubblica.it

quarto grado speciale omicidio di giulia tramontano

Fra i moltissimi elementi di prova raccolti dai carabinieri che lavorano al caso dell'omicidio di Giulia Tramontano, ci sono anche le immagini delle telecamere di sorveglianza nei pressi dell'abitazione di via Novella che nella notte del delitto e il mattino seguente hanno ripreso gli spostamenti di Impagnatiello.

[…] Scrive la pm Alessia Menegazzo nel fermo: "Appare alle ore 3.22 e si può notare dalle riprese che l’uomo custodisce, sotto l’ascella sinistra, un involucro verosimilmente di lenzuolo bianco o plastica delle dimensioni di 50 cm circa. A piedi, quindi il giovane si dirige verso la sua autovettura parcheggiata, vi entra per pochi secondi, per poi riuscirne, chiudere con dispositivo elettronico e rincasare sempre custodendo l’involucro".

alessandro impagnatiello alle 7.01 dopo.l omicidio di giulia tramontano

Sono le ore subito dopo l'omicidio, quando Impagnatiello cerca di disfarsi del cadavere e delle prove. Ha già fatto ricerche su Google […] e ha già provato a crearsi un alibi mandando messaggi finti dal suo cellulare e da quello della vittima.

Scrive ancora la pm: "Alle ore 7.01 si nota Impagnatiello uscire dal complesso residenziale ma non dal passaggio pedonale quanto, piuttosto, dal cancello carraio, con uno zaino in pelle marrone in spalla. Si dirige verso la sua autovettura e dopo aver aperto il cofano automatico lascia lo zaino al suo interno.

alessandro impagnatiello alle 7.08 dopo.l omicidio di giulia tramontano

Richiuso il bagagliaio, quindi, […] rientra […] per poi riuscire alle […] 7.08 tenendo con la mano sinistra due involucri, verosimilmente di plastica, rispettivamente di tonalità chiara trasparente il più piccolo e trasparente giallo chiaro il secondo più grande, all’interno del quale si può notare un agglomerato di materiale compatibile con un mucchio di vestiti".

GIULIA TRAMONTANO GIULIA TRAMONTANO - ALESSANDRO IMPAGNATIELLO ore 14 speciale sull omicidio di giulia tramontano giulia tramontano ore 14 speciale sull omicidio di giulia tramontano alessandro impagnatiello alle 3.22 di notte dopo.l omicidio di giulia tramontano

fiori per giulia tramontano a senago