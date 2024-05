GIUSTIZIA U.S.A. E GETTA – LA CITTA’ DI NORTH MIAMI BEACH HA DICHIARATO CHE LA DECISIONE DI “INCAPRETTARE” MATTEO FALCINELLI, LO STUDENTE DI SPOLETO ARRESTATO IN AMERICA, È UN METODO LEGALE CHE SAREBBE STATO SCELTO “PER LA SUA SICUREZZA” DOPO “CHE HA RIPETUTAMENTE SBATTUTO LA TESTA CONTRO LA PORTA DELLA CELLA” – LA POLIZIA HA RILASCIATO 23 VIDEO GIRATI DALLE BODYCAM DEGLI AGENTI DURANTE L'ARRESTO: IN UNO DEI FILMATI SI VEDONO I POLIZIOTTI CHE ENTRANO NELLA CELLA DEL 25ENNE E GLI ORDINANO DI SEDERSI, MA LUI… - VIDEO

La polizia di North Miami Beach ha rilasciato nella notte al Corriere della Sera 23 video girati dalle bodycam degli agenti durante l'arresto di Matteo Falcinelli, accompagnati da una dichiarazione sul caso. La città di North Miami Beach dichiara che la decisione di «incaprettare» – legando mani e piedi - il sospettato è un metodo legale e usato da oltre l’83% dei dipartimenti della polizia in America e che nel caso di Falcinelli sarebbe stato scelto «per la sua sicurezza», per una durata di 13 minuti, dopo «che ha ripetutamente sbattuto la testa contro la porta della cella».

In uno dei video diffusi dalla polizia, si vede un momento in cui Falcinelli, ammanettato, sbatte la testa contro il muro mentre lo portano dentro, e in un altro sbatte la testa contro il vetro della cella. Nello stesso filmato gli agenti entrano nella sua cella e lui rifiuta di sedersi quando glielo ordinano, anche se avvertono che se non obbedisce rischia di essere incaprettato. Li insulta e li accusa di averlo picchiato e arrestato senza motivo.

In un altro filmato sbatte la testa contro le sbarre dell’auto in cui è chiuso per circa 45 minuti in attesa di essere visitato dai medici. Grida: «Non riesco a respirare» e inveisce contro i poliziotti (alternando suppliche a insulti); uno degli agenti si avvicina e gli dice: «Se puoi parlare, puoi anche respirare».

Il giovane è stato arrestato davanti a un locale a luci rosse di Miami: gli agenti gli avevano chiesto di tornare a casa, ma lui si era opposto dicendo che aveva lasciato i cellulari all’interno del locale e non aveva fatto nulla di male: «Ho pagato». Le accuse nei suoi confronti sono di aggressione nei confronti della polizia e resistenza all’arresto

[…] In uno dei filmati diffusi dalla polizia Falcinelli sostiene che uno dei poliziotti di quel primo incontro, il cui cognome è Ruiz, «mi ha picchiato in faccia»; nel video si vede un momento in cui gli agenti lo spingono a terra e lo ammanettano, dopo il quale si vede che Falcinelli ha una ferita sulla guancia. «Non avete idea di chi conosco», «la pagherete, voi e le vostre famiglie, vi rovinerò la vita», dice il giovane. […]

