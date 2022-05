LA GIUSTIZIA ITALIANA NON RIESCE A METTERE LA MANI SU DANILO COPPOLA - LA SVIZZERA HA DETTO NO ALLA RICHIESTA DELLA PROCURA DI MILANO CHE VUOLE ARRESTARE L'IMMOBILIARISTA ROMANO EX PROTAGONISTA DELLA STAGIONE DEI "FURBETTI DEL QUARTIERINO" E SU CUI PENDE UN'ORDINANZA DI CUSTODIA IN CARCERE PER TENTATA ESTORSIONE A PRELIOS, SOCIETÀ PROPRIETARIA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE PORTA VITTORIA - LA RISPOSTA: "DA NOI QUESTO REATO NON È PUNIBILE CON IL CARCERE"

Da www.repubblica.it

DANILO COPPOLA.

Le autorità svizzere hanno detto no alla richiesta della Procura di Milano di consegnare alla giustizia italiana l'immobiliarista romano Danilo Coppola, ex protagonista della stagione dei 'furbetti del quartierino' e su cui pende un'ordinanza di custodia in carcere per tentata estorsione a Prelios, società proprietaria del complesso immobiliare Porta Vittoria.

DANILO COPPOLA

Dopo che la Cassazione ha confermato la decisione del Riesame sulla misura cautelare, i pm hanno chiesto alla Svizzera, dove Coppola era stato individuato, di poter eseguire l'arresto ma le autorità nei giorni scorsi hanno risposto che non riconoscono come punibile quel reato.

Stando a quanto ricostruito, la Cassazione l'8 marzo (con motivazioni depositate il 13 aprile) ha confermato la decisione del Riesame (presidente del collegio Maria Cristina Mannocci) sulla misura cautelare che era invece stata negata dal gip Stefania Pepe.

DANILO COPPOLA

L'accusa è di tentata estorsione contestata in un filone dell'inchiesta coordinata dai pm milanesi Mauro Clerici e Giordano Baggio (ora alla Procura europea) e condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf per le bancarotte del Gruppo Immobiliare 2004, di Mib Prima e di Porta Vittoria, società che era titolare di un progetto di rilancio di dell'area residenziale milanese, dichiarate fallite nel 2013, nel luglio 2015 e nell'aprile 2016. Contestazioni che anche in appello gli sono costate una condanna a 7 anni di reclusione (a luglio l'udienza in Cassazione).

DANILO COPPOLA

Dopo il provvedimento della Suprema Corte sulla misura cautelare investigatori e inquirenti hanno dato il via alle ricerche per eseguire l'arresto, hanno individuato Coppola in Svizzera e hanno trasmesso gli atti per poter dare esecuzione alla misura.

DANILO COPPOLA

Poco più di una decina di giorni fa, però, è arrivata la risposta delle autorità elvetiche: dicono in sostanza che non possono consegnare l'immobiliarista, 54 anni, all'Italia perché in Svizzera quel reato non è riconosciuto come punibile.

Coppola, che intanto sui profili social attacca spesso i magistrati per i vari casi giudiziari che l'hanno visto coinvolto, potrebbe, però, essere arrestato se si trovasse in un altro Paese.

