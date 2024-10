9 ott 2024 16:53

GIUSTIZIA PER IWAO HAKAMADA - ASSOLTO IL PUGILE GIAPPONESE 88ENNE CHE HA PASSATO OLTRE 50 ANNI DI CARCERE PER DEGLI OMICIDI CHE NON AVEVA COMMESSO - HAKAMADA FU ARRESTATO NEL 1966 CON L'ACCUSA DI AVER UCCISO L'AMMINISTRATORE DELEGATO DELL'AZIENDA PER CUI LAVORAVA, ASSIEME ALLA MOGLIE E DUE DEI LORO FIGLI - IL GIUDICE HA AFFERMATO CHE SI È VERIFICATA "UNA FABBRICAZIONE DI PROVE" - LE SCUSE DEL CAPO DELLA POLIZIA DELLA PREFETTURA DI SHIZUOKA...