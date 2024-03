GIUSTIZIA A MISURA DI PROPAGANDA – I QUATTRO PRESUNTI TERRORISTI DI ORIGINE TAGIKA ACCUSATI DELLA STRAGE DI MOSCA SONO STATI TRASCINATI IN TRIBUNALE CON I CHIARI SEGNI DELLE VIOLENZE E DELLE TORTURE SUBITE: UNO HA IL VOLTO TUMEFATTO, UN ALTRO NON HA PIÙ UN ORECCHIO, STACCATOGLI DAI SOLDATI RUSSI – I QUATTRO SONO ACCUSATI DI TERRORISMO E RISCHIANO L'ERGASTOLO...

1. ATTENTATO A MOSCA, PRESUNTO TERRORISTA IN TRIBUNALE CON IL VOLTO TUMEFATTO: "NON PARLA RUSSO"

Rachabalizoda Saidakrami e Murodali Dalerjon Mirzoev - due degli attentatori della crocus city hall di mosca

La commissione investigativa ha accusato di terrorismo due presunti partecipanti all'attacco alla sala concerti Crocus City Hall. […] "Rachabalizoda Saidakrami Murodali e Mirzoev Dalerjon Barotovich sono accusati ai sensi dell'articolo 205, parte 3, paragrafo "b" (attacco terroristico da parte di un gruppo di persone che ha provocato la morte di un individuo)", ha affermato il servizio stampa.

I due rischiano l'ergastolo. In questo video Mirzoyev in tribunale: secondo quanto riportano i media russi avrebbe 32 anni, non parlerebbe russo (cosa che ha reso necessario un interprete), sarebbe sposato con quattro figli. Le immagini lo mostrano in tribunale col volto tumefatto mentre sembra respirare con difficoltà.

2. I TERRORISTI BENDATI E TORTURATI IL GIALLO DELL’UOMO IN OSPEDALE

Mirzoev Dalerjon Barotovich uno dei presunti terroristi della strage della corcus city hall 5

Molti misteri e poche certezze, la maggior parte dei quali basati su filmati diffusi in rete a più di 48 ore dall’attacco al Crocus. Trascinati davanti alla corte prima bendati e poi a volto scoperto con segni di tumefazione sul viso e all’orecchio, uno addirittura in carrozzina ricoperto di bende. Sono i quattro sospettati apparsi in tribunale a Mosca dopo essere passati dal quartiere centrale «della commissione investigativa».

Per Saidakrami Murodalii Rachabalizoda e Dalerdjon Barotovich Mirzoyev Shamsidin Fariduni e Muhammadsobir Fayzov— i nomi diffusi dalla Tass — è stato ordinato il carcere preventivo fino a maggio. Tre di loro si sono dichiarati colpevoli. Ma questo solo dopo che per tutto il giorno sono circolati altri video in cui venivano mostrate le sevizie sui fermati — 11 in tutto— uno con torture praticate con elettrodi e un altro che mostra un militare staccargli l’orecchio col coltello e poi ficcarglielo in bocca.

shamsuddin fariddun, uno dei terroristi della crocus city hall picchiato dai soldati russi

La propaganda di Mosca, dopo aver puntato il dito contro Kiev, a poche ore dal discorso del presidente Putin che […] lascia intendere che ci siano connessioni tra i terroristi e l’Ucraina, cambia completamente registro. Per provare a riavvolgere il nastro bisogna ripartire dalla serata di sabato: dopo i due comunicati di rivendicazione dell’Isis viene postato su Amaq, canale media dell’organizzazione jihadista, un video di 1 minuto e 31 secondi con i filmati delle bodycam degli attentatori.

[…] Non è la prima volta che affiliati dell’Isis si filmano durante gli attacchi e che questo «materiale» venga diffuso dai canali di propaganda sia come prova della firma ma soprattutto per attirare nuove reclute. La domanda però è: quando è stato inviato il video? Chi lo ha ricevuto e postato in rete? Il primo quesito riguarda le identità degli attentatori.

soldati russi staccano l orecchio a rachabalizoda saidakrami e lo costringono a mangiarlo 1

Tagiki, si è detto. Putin ieri ha parlato al telefono con il presidente tagiko Emomali Rahmon e dal Cremlino hanno fatto sapere che «i servizi di sicurezza e le agenzie di Mosca e Dushanbe «stanno lavorando a stretto contatto per contrastare il terrorismo […]».

A circolare in rete […] anche i filmati degli «interrogatori» in cui degli uomini che sembrano coincidere con quelli immortalati nella foto diffusa sui canali social dell’Isis […] spiegano come hanno agito e perché. Alcuni di loro appaiono terrorizzati, sono in manette o in stato di costrizione mentre parlano. Spiegano di aver agito dopo essere stati reclutati su Telegram e dietro promessa di un pagamento di 5.000 euro. Uno di loro dice di averne ricevuta una prima tranche sulla carta di credito ma di aver distrutto tutti i documenti, compresa la carta.

Un altro afferma di aver gettato le armi dall’auto diretta in Ucraina per la fuga, parole che sembrano confermare la teoria diffusa dal Cremlino secondo cui gli attentatori hanno legami con Kiev. Tuttavia, anche su questo punto non c’è alcuna prova ufficiale.

uno dei terroristi della strage della crocus city hall di mosca

Nelle scorse ore sono circolate immagini di 3 uomini sotto interrogatorio. Il quarto uomo del commando veniva dato per morto sulla base di una fotografia. Ma nella serata di sabato in rete è apparso un altro video di un uomo con il volto tumefatto, seduto su un letto di ospedale che parla in lingua tagika di fronte a uno smartphone con un interprete al suo fianco.

Anche qui senza alcuna certezza che si tratti di uno degli attentatori. Non è chiaro nemmeno se gli attentatori abbiano preparato in qualche modo l’attacco. Secondo i media russi, uno di loro avrebbe visitato il Crocus il 7 marzo. A confermarlo un fotografo che ha lavorato al centro commerciale quel giorno per immortalare i visitatori. Ma possibile che 4 uomini inesperti e senza addestramento siano riusciti a condurre un’azione del genere?

soldati russi staccano l orecchio a rachabalizoda saidakrami e lo costringono a mangiarlo 2

Novaya Gazeta Europe sottolinea come i 300 attacchi terroristici che l’Fsb afferma di aver sventato nel Caucaso settentrionale negli ultimi dieci anni ammontino a quasi l’intero totale delle attività antiterrorismo del biennio 2022-2023 sul fronte ucraino. Come dire che Isis-K non era certo la minaccia principale per il Cremlino. [...]

