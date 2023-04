Estratto da www.repubblica.it

C'era una volta la Benedetta Porcaroli del liceo, studentessa al Visconti, scuola privata del quartiere Prati. I successi sul piccolo e grande schermo, da Baby a La scuola cattolica, erano ancora un sogno tutto da costruire. Era il 2015 e, suo malgrado, la futura star si ritrovava al centro di una rissa tra ragazzi.

Per quella zuffa è stato appena condannato A.V.: dovrà scontare 9 mesi (la pena è stata sospesa) per aver sferrato una testata e un pugno a un compagno di classe colpevole, a suo modo di vedere, di aver baciato Benedetta Porcaroli in discoteca durante una gita a Praga.

[…] I ragazzi sono in libera uscita serale, in giro per il centro della capitale ceca. Musica, balli, abbracci e poi un bacio. Benedetta Porcaroli si scambia un innocente gesto d'affetto con un ragazzo. A.V. assiste alla scena nel locale e inizia a covare rancore. Lì per lì sembra filare tutto liscio. In piena notte, però, scatta l'aggressione. Il ragazzo entra nella stanza del rivale e gli sferra una testata e un pugno in pieno volto nel mezzo del sonno.

La vittima ha il viso livido, il naso rotto: una volta tornato a Roma dovrà sottoporsi a un'operazione per riassestare il setto e ridurre la frattura. […]

