GIUSTIZIA È SFATTA - VI RICORDATE DELLA BAMBINA A CUI FU SERVITO PER ERRORE UN BICCHIERE DI SODA CAUSTICA, DURANTE UN RICEVIMENTO A VILLA MENELAO, A BARI? OGGI È STATO ASSOLTO IL RESPONSABILE DI SALA DELLA STRUTTURA, CHE ERA ACCUSATO DI LESIONI PERSONALI COLPOSE - LA BIMBA RIPORTÒ LESIONI GRAVI ALL'ESOFAGO E FU COSTRETTA A SOTTOPORSI A DECINE DI INTERVENTI CHIRURGICI - IL DETERGENTE FU TRAVASATO DAL FUSTINO A UNA BOTTIGLIA DI VETRO, E POI...

Estratto da www.telebari.it

BAMBINA BEVE SODA CAUSTICA AL POSTO DELL ACQUA

Assolto il responsabile dell'autocontrollo Haccp della sala ricevimenti Villa Menelao di Turi e pena ridotta, in appello, per il magazziniere della struttura, a processo per lesioni personali colposi per una vicenda che risale al 31 luglio 2017. Quel giorno, a una bimba di nove anni fu servito un bicchiere contenente un detergente altamente corrosivo al posto dell'acqua. La bimba iniziò a sentirsi male, riportò lesioni gravi all'esofago e fu costretta a sottoporsi a decine di interventi chirurgici.

La terza sezione penale della Corte d'Appello di Bari (presidente Rosa Calia Di Pinto) ha assolto 'per non aver commesso il fatto' Giuseppe Venusio e condannato a due mesi di reclusione Francesco De Grecis, confermando la condanna al risarcimento dei danni da versare alla famiglia (i genitori e la piccola, oggi 15enne, erano costituiti parte civile) nei confronti di De Grecis e di Villa Menelao, responsabile civile. Il magazziniere e la sala ricevimenti dovranno anche corrispondere ai genitori le spese legali. In primo grado, Venusio e De Grecis erano stati condannati a otto mesi di reclusione.

Villa Menelao

Quel giorno il detergente sarebbe stato travasato dal fustino a una bottiglia di vetro, e poi consegnato a un barista della sala ricevimenti perché lo usasse per il lavaggio delle stoviglie. L'uomo, senza accorgersene, lo versò invece nel bicchiere poi dato alla bimba. [...]