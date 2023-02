24 feb 2023 16:00

GIUSTIZIA USA & GETTA – IN FLORIDA È STATA ESEGUITA UNA CONDANNA A MORTE, PER LA PRIMA VOLTA DOPO TRE ANNI – IL 59ENNE DONALD DILLBECK ERA STATO CONDANNATO PER AVER ACCOLTELLATO A MORTE UNA DONNA NEL 1990, NEL TENTATIVO DI RUBARLE L'AUTO. IN PRECEDENZA AVEVA UCCISO UN POLIZIOTTO E POI ERA EVASO DAL CARCERE – DILLBECK È STATO GIUSTIZIATO CON UN’INIEZIONE...