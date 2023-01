GIUSTIZIALISTI A GIORNI ALTERNI - UN LETTORE SCRIVE AL “FATTO” PER CRITICARE L’ECCESSIVA “COMPRENSIONE” DI TRAVAGLIO VERSO LA CANTANTE MADAME, INDAGATA PER FALSO IDEOLOGICO DALLA PROCURA DI VICENZA PER UNA VICENDA DI FALSI GREEN PASS: “COME TUTTI I NOVAX SI E’ FATTA BEFFE DEI MILIONI DI CONNAZIONALI, RITENUTI PIÙ FESSI, CHE INVECE SI SONO SOTTOPOSTI ALLA VACCINAZIONE” - SEGNATEVI LA RISPOSTA DI TRAVAGLIO: “È LA LEGGE CHE È ABOMINEVOLE: IO, VACCINATO E VACCINISTA, VOGLIO CHE CIASCUNO SIA LIBERO DI VACCINARSI OPPURE NO, VISTO CHE DALLA SUA SCELTA NON DIPENDE NESSUN DANNO AL PROSSIMO”

1. LA TERRA DEI CACHI: MOGGI PUÒ PARLARE, MADAME NON DOVREBBE CANTARE?

Estratto dell’articolo di Silvia Truzzi per “il Fatto quotidiano”

Sciccherie e fesserie. Madame è indagata per falso ideologico dalla procura di Vicenza: la cantante è finita in un'indagine sui falsi green pass, insieme alla tennista Camilla Giorgi. […]

2. MADAME E "NO-VAX” SONO DANNOSI COME B.

Lettera al “Fatto quotidiano”

Amo molto e spesso condivido in pieno ciò che lei scrive. Però ho trovato "stonato" il suo pensiero, laddove sminuiva la gravità della mancata vaccinazione di una cantante a fronte delle ben più gravi mancanze di politici, che si permettono di criticare la cantante in questione, suggerendo la non partecipazione a Sanremo.

Premesso che i reati di B. e sodali sono molto più gravi, non sminuisce il dolo, se dimostrato, della cantante. Primo, e non concordo con lei, un non vaccinato è per forza di natura più pericoloso di un vaccinato (pur potendo contagiare entrambi, a il primo è più a rischio di ammalarsi).

Secondo La cantante, e il mio collega certificatore, si sono fatti beffe di una Legge dello Stato e ciò a mio avviso è molto grave (da quanto leggo non si sarebbe semplicemente non vaccinata mettendoci la faccia, ma avrebbe chiesto ed ottenuto fraudolentemente una falsa certificazione).

E per me è ben più grave del secondo, la cantante come tutti i novax si sono fatti beffe dei milioni di connazionali, da loro ritenuti più fessi, che invece si sono sottoposti alla metodica. Orbene, se i vaccinati si preoccupano di loro stessi, dei loro familiari e degli sconosciuti che incontrano per via, i non vaccinati si preoccupano esclusivamente del proprio orticello, usufruendo, al pari di un evasore fiscale, dei benefici offerti dalla disponibilità dei "fessi".

In conclusione, è auspicabile che B. e sodali spariscano dalla scena pubblica, ma è altrettanto evidente che sia auspicabile lo faccia chi non rispetta le leggi, quali esse siano.

Floriano Bile

Risposta di Marco Travaglio:

Caro Floriano, infatti è la legge che è abominevole: io, vaccinato e vaccinista, voglio che ciascuno sia libero di vaccinarsi oppure no, visto che dalla sua scelta non dipende nessun danno al prossimo. E, nel caso della ventenne Madame, neppure a se stessa.