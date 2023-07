È GIUSTO FARE I FIGLI IN ETÀ AVANZATA? PRENDENDO SPUNTO DAI PAPÀ-NONNI AL PACINO E ROBERT DE NIRO, LA SEXPERTA TRACEY COX ELENCA TUTTI GLI SVANTAGGI DI FARE I FIGLI DA DECREPITI: SE QUESTI PARGOLI, NATI IN FAMIGLIE RICCHE, NON AVRANNO MAI PROBLEMI DI SOLDI, NON È DETTO CHE AVRANNO RICORDI DI UN GENITORE COSÌ ANZIANO DESTINATO AD ANDARSENE PRESTO – SENZA CONTARE CHE MOLTI BAMBINI SI SENTONO VULNERABILI NELL’AVERE UN PADRE VECCHIO E CHE ANCHE GLI UOMINI HANNO UN OROLOGIO BIOLOGICO…

DAGONEWS

al pacino robert de niro

Cosa hai pensato quando hai letto che Al Pacino ha avuto un altro figlio all'età di 83 anni?

Una meravigliosa dimostrazione che l'età non ha barriere quando si tratta di dare la vita? Ancora un altro esempio dell'ingiustizia che uomini che non hanno un orologio biologico?

Oppure, ecco altro vecchio che cerca di aggrapparsi alla sua giovinezza?

La risposta di Tracey Cox è stata tranchant: “Povero Bambino”. La sexperta non discute i vantaggi di avere come padre la star, ma il piccolo potrebbe non avere mai il ricordo di un padre. Qui troverai i contro di fare un figlio tardi.

noor alfallah al pacino 4

I papà sono importanti

Viviamo in un'epoca in cui molti bambini vengono cresciuti perfettamente da un solo genitore. Ma pochissimi fanno questa scelta: di solito è una situazione di vita che viene loro imposta.

È certamente vero che la maggior parte degli uomini che generano un figlio dopo gli 80 anni sono famosi o ricchi: la maggior parte delle donne non andrebbe per un uomo così vecchio altrimenti.

Questi bambini saranno protetti dal denaro e dai privilegi. Ma questo non succede a bambini nati in famiglie normali.

ROBERT DE NIRO TIFFANY CHEN

Non ho nulla contro i padri più anziani, anzi, penso che tendano a diventare padri migliori. Ma forse varrebbe la pena tracciare una linea oltre la quale sarebbe bene pensarci due volte.

Anche gli uomini hanno un orologio biologico

Per anni si è pensato che l'avanzare dell'età contasse solo per le donne quando si trattava di fare figli. Ma ora sappiamo che anche gli uomini hanno un orologio biologico: un'età dopo la quale avere figli comporta notevoli rischi per il bambino, sia psicologici che fisici.

Papà molto più grandi fanno sentire i bambini vulnerabili

noor alfallah al pacino 2

«Sono sempre stata perseguitata dall'ombra della sua morte», così una donna ha descritto cosa voleva dire avere un padre più anziano. (Suo padre aveva 51 anni quando è nata.) «Ha avuto un infarto a 55 anni; ha avuto il cancro a 62 anni - ha detto - Tutti i miei amici davano per scontato che i loro padri sarebbero stati presenti quando avrebbero avuto figli. Sapevo che non sarebbe mai successo e mi ha spezzato il cuore».

Un altro uomo ha detto che quando la sua vita stava iniziando, suo padre era agli sgoccioli: «Era difficile non sentirmi geloso degli amici che avevano papà fisicamente più attivi. Mio padre era fragile, il pensiero di lui che prendeva a calci un pallone con me era ridicolo».

la figlia di robert de niro e Tiffany Chen

L'imbarazzo e la vergogna sono comuni

«Da bambino vuoi essere come tutti gli altri. Non vuoi un papà che sembri e si comporti in modo diverso dagli altri papà: chi non mi conosceva pensava fosse mio nonno» è stato un commento che ha riassunto i sentimenti di molte persone. Ci si vergognava a sentirsi diversi.

La differenza generazionale rende la vita più difficile

«Un divario di due generazioni crea un enorme abisso culturale. Mio padre non ha mai mostrato i suoi sentimenti, non mi ha mai detto che mi amava. Era l'uomo di casa che portava a casa la pagnotta. Le coccole erano delegate a mia madre».

