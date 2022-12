FLASH! – MENTRE EDITORIALISTI E TWITTAROLI SI INDIGNANO PER IL VIDEO IN CUI BERLUSCONI PROMETTE “UN PULLMAN DI TROIE” AI GIOCATORI DEL MONZA, LA FIGLIA MARINA È FURIBONDA PER IL FILMATO IN CUI IL CAV CLAUDICANTE E AFFATICATO BIASCICA DI “CAGNOLINI E CAGNOLONI” ALL’AGRIBRIANZA. MARINA È CONTRARIATA CON MARTA FASCINA PER AVER TRASCINATO BABBO SILVIO A UN EVENTO SECONDARIO IN QUELLE CONDIZIONI… - VIDEO