FRIEDKIN SBARCA CON IL FIGLIO IN ITALIA: STASERA (FORSE) SARA’ IN TRIBUNA ALLO STADIUM PER JUVE- ROMA: IN DIRITTURA D’ARRIVO LA TRATTATIVA CON PALLOTTA PER L’ACQUISTO DEL CLUB GIALLOROSSO: LA DEFINIZIONE DELL'AFFARE PREVISTA A FEBBRAIO. BALLA ANCHE LA COSTRUZIONE DEL NUOVO STADIO E ALCUNE DIVERGENZE SU ALCUNI CONTRATTI DEL PARCO CALCIATORI – MALEDIZIONE ‘STADIUM’ PER LA ROMA: 9 KO IN 9 PARTITE…