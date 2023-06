GNAM GNAM, CHE OPERA GUSTOSA – NELLA TENUTA DI WADDESDON MANOR, NELLA CAMPAGNE INGLESI, L'ARTISTA PORTOGHESE JOANA VASCONCELOS HA REALIZZATO UNA MEGA “WEDDING CAKE”, ALTA PIÙ DI 12 METRI, COMPLETAMENTE RIVESTITA DI CERAMICHE COLORATE. UNA REINTERPRETAZIONE DELLE “FOLLIE ARCHITETTONICHE” IN VOGA NEL XIX SECOLO – RIELLO: “UN’OPERA CHE RIMANDA A CERTE PAGINE DI ‘ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE’ E CHE VIENE COMPLETATA DA..."

JOANA VASCONCELOS WEDDING CAKE

Waddesdon Manor

Waddesdon, Aylesbury HP18 0JH

fino al 26 Ottobre 2023

Antonio Riello per Dagospia

wedding cake joana vasconcelos 11

Nel Buckinghamshire, e più precisamente sulle amene colline del distretto del Chiltern, sorge Waddesdon Manor. L'epitome della campagna inglese: sembra di essere dentro un racconto di Thomas Hardy. L'edificio è stato costruito alla fine del XIX Secolo in uno stile vagamente Francese con chiari riferimenti settecenteschi.

E' la materializzazione tardiva di un ideale, un po' come poteva esserlo il Castello di Neuschwanstein in Baviera (quello di Ludwig). Ma dopo centocinquanta anni tutto sembra autenticamente e perfettamente antico. Succede così anche qui.

L'attuale proprietario è Lord Rothschild, collezionista e filantropo di chiara fama. Jakob Rothschild appartiene ad uno dei rami della più famosa e mitica dinastia di banchieri Europei. Recentemente in un'intervista al Times ha raccontato come negli ultimi anni sia cambiata l'attitudine dei filantropi verso le Arti. In sostanza dice che le grandi aziende oggi sponsorizzano quasi esclusivamente progetti legati al clima o alle varie minoranze di turno per ottenere consenso sui social.

wedding cake joana vasconcelos 12

Ormai solo pochi privati (quelli che non hanno bisogno dei like) attualmente finanziano progetti artistici in quanto tali. Insomma, il "ritorno" del filantropo sta solo nel sublime piacere di aver reso possibile la nascita di una nuova opera. Waddesdon Manor, che è nella lista del National Trust Britannico, al suo interno ospita anche diverse collezioni private che il pubblico può comunque ammirare.

La Fondazione Rothschild nel 2015 per il grande giardino della proprietà, vicino alla famosa uccelliera in stile Rococò, aveva fatto realizzare dall'artista portoghese Joana Vasconcelos due enormi e suntuose lampade-sculture a forma di candelabro, costruite con centinaia di bottiglie vuote del vino che produce in Francia il padrone di casa, lo Chateau Lafite Rothschild (nel formato Magnum). Installazione semplicemente straordinaria.

wedding cake di joana vasconcelos 10

Quest'anno la Fondazione ha commissionato alla stessa Vasconcelos una opera ancora più ambiziosa, una gigantesca "Torta Nuziale" (alta più di 12 metri) completamente rivestita di ceramiche appositamente realizzate dall'artista per questa situazione. In molti storici parchi Britannici spuntano degli strani e pittoreschi edifici, in genere di piccole dimensioni, senza una funzione pratica vera e propria se non quella di incarnare le eccentriche visioni/passioni dei proprietari. Sono tradizionalmente chiamate "Architectural Follies".

joana vasconcelos 01

Per trovare qualcosa di concettualmente simile da noi bisogna andare a Bomarzo, un po' fuori Roma, nel parco dei mostri fatto fare alla metà del Cinquecento dalla famiglia Orsini. Questa "Wedding Cake" vuole essere innanzitutto una gioiosa re-interpretazione contemporanea di questo genere di costruzioni, appunto così tipiche dal paesaggio rurale inglese.

wedding cake di joana vasconcelos 09

E' un padiglione non solo di dimensioni importanti ma soprattutto di notevole respiro concettuale. L'artista (come è usa fare sempre con grande capacità) combina materiali ed usi di culture diverse e lontane. Le fascinose maioliche lusitane si sposano (è proprio il caso di dirlo stavolta...) alla perfezione con una tipo di struttura tipicamente vittoriana.

Intrigante ripensamento di atmosfere ironicamente in linea con certe pagine del libro "Alice nel paese delle Meraviglie" di Lewis Carroll. Una lezione di gioiosa e attenta complessità, con una cura dei particolari assolutamente maniacale. E' un'opera che viene completata (cambia quindi di continuo) dalla presenza dei visitatori. Secondo la volontà dell'artista, la gente qui costituisce la proverbiale "ciliegina sulla torta".

wedding cake di joana vasconcelos 08

Del resto Joana Vasconcelos (nata in Francia, a Parigi nel 1971) si conferma, ancora una volta, una delle figure più interessanti dell'Arte Contemporanea del nuovo millennio. Le sue opere coinvolgono capacità artigianali condivise a livello di comunità che mettono a frutto le loro storie e le loro esperienze (in particolare per quanto riguarda ceramiche, ricami, stoffe).

joana vasconcelos lord jacob rothschild

Finisce sempre quindi per produrre, in qualche modo, opere di carattere collettivo. Ha inoltre la non comune l'abilità di rendere visivamente ineccepibili queste creazioni. I colori e le texture dei suoi lavori sono davvero straordinari e c'è qualcosa di caldo ed subdolamente accogliente che li rende davvero anche irresistibili.

Sa infine giocarsi al meglio l'elemento gender: è orgogliosamente una donna artista ma senza quel fondo di astiosa retorica femminista (talmente diffusa nel mondo dell'Arte da essere diventata perfino un po' scontata). Basta dare un'occhiata ai suoi celebri animali rivestiti di pizzo bianco e pietre dure, oppure ai suoi totem tardo moderni fatti di piume, metallo e perle, per farsi un'idea più che convincente dei suoi molteplici talenti.

JOANA VASCONCELOS - WEDDING CAKE

Joana. 10 e Lode! Occasione da non perdere per chiunque si trovasse quest'estate nel Regno Unito.

wedding cake di joana vasconcelos 03

wedding cake di joana vasconcelos 07 wedding cake di joana vasconcelos 01 waddesdon manor antonio riello portrait waddesdon manor 1 lord rothschild lampada scultura di joana vasconcelos – candlestick made of magnum bottles 03 lampada scultura di joana vasconcelos – candlestick made of magnum bottles 02 lampada scultura di joana vasconcelos – candlestick made of magnum bottles joana vasconcelos opere 15 joana vasconcelos opere 08 Chicester Riello chateau lafite rothschild joana vasconcelos opere 06 joana vasconcelos opere 05 joana vasconcelos opere 01 joana vasconcelos opere 02 joana vasconcelos opere 03 wedding cake di joana vasconcelos 02