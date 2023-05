GNAM GNAM PARADE: LAMPREDOTTO E BISTECCA BATTONO PIZZA E TORTELLINI - NELLA CLASSIFICA DELLE CITTÀ IN CUI SI MANGIA IL MIGLIOR CIBO TRADIZIONALE, SECONDO “TASTE ATLAS”, LA MEDAGLIA D’ORO VA A FIRENZE, SEGUITA DA ROMA E… LIMA! - NAPOLI ARRIVA QUARTA, MILANO DECIMA E BOLOGNA ADDIRITTURA 28ESIMA - LA LISTA SI BASA SUL RAPPORTO TRA L’OFFERTA E GRADIMENTO DEL CLIENTE: IN POCHE PAROLE, LE MIGLIORI “TRAPPOLE PER TURISTI”

CLASSIFICA DELLE MIGLIORI CITTÀ IN CUI SI MANGIA IL MIGLIOR CIBO TRADIZIONALE

L’ultima volta erano stati i formaggi a destare scalpore sui giornali di tutto il mondo. Questa volta invece a campeggiare su titoli e bacheche social - soprattutto bacheche social - sono Firenze e Roma. […] secondo Taste Atlas, le due città in cui si mangia meglio al mondo. Firenze ha vinto la medaglia d’oro, Roma l'argento e poco più sotto, sul gradino di bronzo c’è quella Lima ben nota al mondo gourmet ma, forse, non tantissimo alle grandi masse.

BISTECCA ALLA FIORENTINA

La classifica si basa sui gusti dei turisti intervistati dagli analisti del magazine e si focalizza sul rapporto tra cibo locale, offerta ristorativa e, ovviamente, gradimento del cliente. Non le città, quindi, in cui si mangia meglio in assoluto, ma quelle dove è possibile assaggiare il miglior cibo tradizionale. Delle grandi città italiane Napoli con la pizza si posiziona al quarto posto, Milano a seguire al 10 e in coda Venezia (11), Genova (22), Bologna (28), Torino (31), Taormina (42), Palermo (43), Modena (51), Catania (55), Sorrento (63), Verona (74), Siena (77). […]

SCHIACCIA

[…] la motivazione della prima posizione è ben chiara e non lascia adito a dubbi: “La scena gastronomica (di Firenze, ndr) è una deliziosa fusione di fascino del vecchio mondo e moderna innovazione culinaria, con un'enfasi unica sulla ristorazione da fattoria a tavola e una serie di intime trattorie a conduzione familiare. La cucina tradizionale fiorentina si caratterizza per la sua semplicità e l'attenzione per gli ingredienti locali di alta qualità”. […]

LAMPREDOTTO

[…] Il punto della situazione, della lettura critica di questa classifica […] è tutta nella figura dell’Antico Vinaio. La bottega, per chi non la conoscesse, è lungi dall’essere una trattoria come suggerisce il nome, quanto piuttosto una fabbrica di file lunghissime e schiacciate - buone, va detto - con salumi e contorni tipici. Una volta era una piccola bottega nei vicoli di Firenze, oggi è una catena in tutto il mondo, USA compresi. Ottimi prodotti, lungimirante progetto imprenditoriale, ma tutto fuorché tradizionale […] Eppure è primo in lista per i turisti. Potere dei social e dei nuovi mass media? Quasi sicuramente si. […]

tommaso mazzanti 6

A differenza di molte altre città italiane, d’altronde, Firenze e Roma sono proprio quelle con il rapporto tra la qualità della proposta ristorativa e il legame con la tradizione più flebile. La percentuale di fiorentine e carbonare acchiappa like supera di gran lunga quella delle omonime meno famose, meno fotografate ma più veraci[…]

La domanda quindi sorge spontanea: quanto siamo capaci di raccontare realmente quelle che sono le nostre tradizioni e quanto, mentre da un lato ci lamentiamo indignati (giustamente) per l'italian sounding nel mondo diventiamo in patria dei cattivi narratori di noi stessi? […]

TURISTI ROMA 3

Un ottimo biglietto da visita oltreoceano per le nostre città questa come altre classifiche. Al di là di ogni ragionevole dubbio: il turismo è la più grande ricchezza del nostro Paese e l'enogastronomia, lo evidenzia qualsiasi studio messo in campo negli ultimi anni, […]Eppure anche uno spunto per riflettere sullo stato dell’arte della nostra ristorazione tradizionale nelle città più battute dai turisti. Perché le cosiddette trappole per stranieri non sono più - solo - da ricercare tra bancarelle e negozietti di souvenir made in Taiwan, ma anche tra i tavoli con le tovaglie a quadri.

