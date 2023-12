18 dic 2023 19:53

GNAM, GNAM: C’È UN CONTRABBANDIERE DI PANETTONI! – UN UOMO È STATO MULTATO PER AVER PROVATO A PORTARE IN SVIZZERA UN CARICO DI 100 PANETTONI – IL TRAFFICANTE DI DOLCI NATALIZI È STATO FERMATO, DI NOTTE, ALLA DOGANA AL CONFINE CON L’ITALIA E GLI AGENTI SI SONO ACCORTI DEL CARICO SOSPETTO - PER NON PAGARE I DAZI, L'UOMO HA PROVATO DI FAR PASSARE LA MERCE, COMPRATA IN UNA PASTICCERIA DEL BELPAESE, IN MODO ILLEGALE...