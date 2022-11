UN ROMBO DI TUONO: GIGGIRRIVA! - MENTRE UN DOCUFILM LO CELEBRA, IL PIU’ GRANDE ATTACCANTE ITALIANO PARLA DI POLITICA, AMICI, CANZONI, BANDITI E DEPRESSIONI - “NEL CALCIO HO TROVATO QUELLO CHE LA VITA NON MI AVEVA DATO. HO PERSO MIO PADRE, MIA SORELLA E MIA MADRE. IL CALCIO DI OGGI NON LO GUARDO, È TROPPO LENTO - CON DE ANDRÉ RIMANEMMO UN’ORA ZITTI - IL BANDITO MESINA? ME LO RITROVAI IN MACCHINA, NON VOLEVA CHE LASCIASSI CAGLIARI. IO HO SEMPRE DECISO DA SOLO. FIGURIAMOCI SE POI ME LO DICEVA MESINA…” - "SODDISFATTO DI MELONI PREMIER? PER NIENTE. IO LA PENSO DIVERSAMENTE” - VIDEO