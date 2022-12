PEGGIORANO LE CONDIZIONI PELE', RICOVERATO DA TRE SETTIMANE A SAN PAOLO PER "DISFUNZIONI RENALI E CARDIACHE" - "O REY", CHE DA ANNI LOTTA CONTRO UN CANCRO AL COLON, TRASCORRERÀ IL NATALE IN OSPEDALE - PER I MEDICI, LA MALATTIA DEL CAMPIONE BRASILIANO STA PROGREDENDO - LA FAMIGLIA HA SMENTITO LE VOCI SECONDO CUI PELÉ NON RISPONDE PIÙ ALLA CHEMIOTERAPIA ED È IN FASE TERMINALE…