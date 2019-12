GNOCCHE ALL’ALTARE - FIORI D’ARANCIO A MIAMI PER LE DUE STAR DEL CALCIO, ASHLYN HARRIS E ALI KRIEGER - LE DUE CALCIATRICI, CHE HANNO VINTO I CAMPIONATI DEL MONDO DI CALCIO CON LA NAZIONALE AMERICANA, SONO CONVOLATE A NOZZE DOPO NOVE ANNI D’AMORE IN UNA VILLA IN STILE RINASCIMENTALE: HARRIS INDOSSAVA UNO SMOKING NERO MENTRE LA MOGLIE… - VIDEO

DAGONEWS

il matrimonio di ashlyn harris e ali krieger 44

Fiori d’arancio per le due star del calcio Ashlyn Harris e Ali Krieger che si sono sposate durante una cerimonia a Miami, in Florida. Le due giocatrici, che hanno vinto i campionati del mondo di calcio femminile, sono convolate a nozze dopo nove anni d’amore.

il matrimonio di ashlyn harris e ali krieger 29

Harris, 34 anni, indossava uno smoking di seta nera di Thom Browne personalizzato con organza e perline mentre la moglie ha optato per un abito di Pronovias a sirena con un lungo strascico. La coppia si è detta sì in una villa in stile rinascimentale alla presenza di parenti e amici tra cui la campionessa Megan Rapinoe.

il matrimonio di ashlyn harris e ali krieger 50

Prima di lanciarsi in danze scatenate fino a tarda notte la coppia ha tagliato una rainbow cake. Adesso le due sognano una luna di miele in un posto tropicale: «Stiamo pianificando un viaggio di nozze da sogno. Speriamo in andare alle Maldive o a Bora Bora in una di quelle capanne sull’acqua».

