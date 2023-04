PER GODERE BISOGNA FARSI VEDERE - SPETTACOLO HOT PER CHI SI È RITROVATO A PASSARE SOTTO LO STANDARD HOTEL, DI NEW YORK: DUE CLIENTI ARRAPATI SONO STATI AVVISTATI MENTRE FACEVANO SESSO DAVANTI ALLE ENORMI FINESTRE DI UNA STANZA – IN UN PRIMO MOMENTO SI È PENSATO FOSSERO I SOLITI ESIBIZIONISTI, MA LA PRESENZA DELL’OPERATORE FA IPOTIZZARE SI TRATTASSE DI UN PORNO… VIDEO

DAGONEWS

sesso alla finestra dello standard hotel di new york 2

Spettacolo hot per chi domenica pomeriggio si è ritrovato a passare sotto lo Standard Hotel, di New York. Due clienti porcelli sono stati avvistati mentre facevano sesso davanti alle enormi finestre. L’uomo ha mostrato le sue chiappe ai passanti mentre la donna si intravede appena nel filmato che è diventato presto virale.

A filmare l'azione della coppia di ospiti libidinosi c’era un operatore. Una scena che ha subito fatto pensare che i due fossero degli attori porno in azione. Non è la prima volta che allo Standard Hotel gli ospiti si divertono a mostrarsi nudi ai passanti. Una pratica che ha fatto sì che l’hotel fosse bollato come il luogo ideale degli esibizionisti.

sesso alla finestra dello standard hotel di new york 1 the standard hotel di new york 2 ospiti esibizionisti allo standard hotel di new york 1 ospiti esibizionisti allo standard hotel di new york 2 ospiti esibizionisti allo standard hotel di new york 3 standard sex at the standard hotel, new york. photo olivier zahm standard sex at the standard hotel, new york. photo olivier zahm standard sex at the standard hotel, new york. photo olivier zahm the standard hotel di new york 1