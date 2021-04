GRILLEIDE - HA RAGIONE MICHELE SANTORO: “SONO FUORI DISCUSSIONE SIA LE CAZZATE DI GRILLO CHE IL SUO DOLORE, DUE ASPETTI CHE NON MERITANO UN DIBATTITO. VOGLIO SOLO CAPIRE PERCHÉ QUESTI RAGAZZI SONO STATI INTERROGATI UN MESE DOPO LA DENUNCIA DELLA RAGAZZA, GIÀ CON GLI AVVOCATI E UNA VERSIONE STABILITA E IN COMUNE” – DAGO AGGIUNGE: GRILLO SARÀ PURE UN TIPO ESAGERATO MA NON È UN PAZZO, COME MAI DOPO DUE ANNI GLI È SCOPPIATO L’EMBOLO? FORSE NON SI ASPETTAVA UN RINVIO A GIUDIZIO? AVEVA RICEVUTO ASSICURAZIONI IN PROPOSITO? O MAGARI QUALCOSA È CAMBIATO CON L’USCITA DEL GRILLINO BONAFEDE DA VIA ARENULA E L’ARRIVO DELLA CARTABIA? AH, SAPERLO…