Le anomale temperature di ottobre, caratterizzate dal caldo record, sono arrivate al capolinea secondo le previsioni di 3bmeteo. In arrivo freddo, piogge e venti forti nel weekend sulla Penisola. L’ondata africana di quest’inizio ottobre è stata fra le più estreme di sempre per il periodo sia a livello di intensità che di persistenza. Tutto sta per finire e l’anticiclone subtropicale è quasi al capolinea. Già dal weekend il meteo assumerà sembianze ben diverse e più tipiche per ottobre.

Lo stop al caldo anomalo scaturirà dalla ritirata dell'ingombrante anticiclone subtropicale che si era insidiato in mezza Europa, Italia compresa. Mancano ancora diversi giorni e nel dettaglio le variazioni potranno essere significative nei prossimi aggiornamenti. Ma a grandi linee lo scenario che va delineandosi per il prossimo weekend sembra caratterizzato dall'indebolimento della possente figura anticiclonica di natura africana che ha caratterizzato la prima decade di ottobre e non solo.

La sua ritirata avverrebbe sotto la spinta del flusso atlantico che comincerebbe ad abbassarsi di latitudine proprio a partire dalla giornata di sabato 14, quando un fronte dovrebbe raggiungere le nostre regioni settentrionali dando luogo alle prime piogge sulle Alpi e in Liguria. Nulla di fatto invece per il Centro-Sud Italia, ancora sotto la protezione dell'anticiclone, con tempo stabile e caldo anche intenso, soprattutto in Sardegna. […]

