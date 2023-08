GODETEVI LE VACANZE: AL RITORNO VI ASPETTA UNA NUOVA MAZZATA! - A SETTEMBRE SCATTANO NUOVI RINCARI: DAGLI AFFITTI PER GLI UNIVERSITARI FINO AI LIBRI, PER NON PARLARE DI BOLLETTE DI LUCE E GAS - SECONDO ASSOUTENTI, NELL'ULTIMO QUADRIMESTRE DEL 2023, PER ALIMENTARI, BENZINA, MUTUI, SCUOLA E RISTORAZIONE, SI ABBATTERÀ SU OGNI FAMIGLIA UNA STANGATA DI 1.601 EURO - MA A PESARE DI PIÙ SARÀ LA...

Non solo benzina, voli e vacanze. Ma anche affitti per gli studenti universitari, libri per il ritorno in classe dei più piccoli, bollette di luce e gas per le famiglie e - per tutti - il carrello della spesa. [...]

in base ad uno studio di Assoutenti, nell'ultimo quadrimestre del 2023 per i consumi relativi ad alimentari, benzina, mutui, scuola e ristorazione si abbatterà su ogni famiglia (in media) una stangata di +1.601 euro. Per di più con in scadenza a fine settembre il bonus bollette riservato agli italiani con Isee fino a 15mila euro o fino a 30mila euro per le famiglie con più di quattro figli.

A crescere sono poi anche gli affitti. [...] Il costo di una stanza singola a Bari ad esempio, rispetto al 2022, è cresciuto ben del 29%. Prezzi in aumento, del 18%, anche a Brescia e Palermo. Parma e Pescara invece si fermano ad un +16. A rallentare almeno in parte la propria corsa sono proprio quelle città oggetto di polemica nei mesi scorsi: è il caso di Padova, dove i prezzi in un anno sono scesi del 12%. Ma anche di Firenze, Trento o Siena che registrano rispettivamente un -4, -2 e -1%. Roma, al contrario, con i suoi 463 euro resta stabile e non mostra variazioni rispetto allo scorso anno. Quasi alla pari Milano, dove una singola costa 626 euro al mese e i prezzi sono cresciuti "solo" dell'1%, e Bologna, che segna un +8% e un affitto medio da 482 euro [...]

[...] la prima voce che interesserà gli italiani di rientro dalle ferie è quella legata al cibo. Fare la spesa infatti costerà di più. Quanto? Circa 205 euro a famiglia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Oltre ai supermercati però, a pesare di più sulle tasche degli italiani, saranno ancora le pompe di benzina (il prezzo medio tra settembre e dicembre del 2022, grazie allo sconto varato dall'esecutivo di Draghi era di circa 1,679 euro) e l'RC auto, con le assicurazioni che nell'ultimo mese sono già aumentate del +3,3%.

Idem per quanto riguarda mutui e spese bancarie. Se queste ultime registrano un +6,4% su base annua, l'annuncio della Bce dei nuovi rialzi dei tassi (dopo l'ultimo di luglio) rende scontato l'innalzamento del costo di prestiti e mutui per le case. Al punto che spiega Assoutenti un mutuo a tasso variabile dell'importo medio di 125mila euro a 25 anni costa in media il 60% in più rispetto a inizio 2022, con la rata mensile salita in media di circa 270 euro.

A settembre poi riapriranno le scuole e tra caro libri, quaderni, penne e altro materiale, il salasso è annunciato. All'incremento dei prodotti di cartoleria (+9,2% su base annua, con una spesa in aumento di 50 euro rispetto al 2022) seguono i rincari per i libri di testo, la cui spesa totale a studente varierà dai 45 ai 90 euro a testa per medie e liceo. Niente effetto "scontrini social" invece per bar e ristoranti. A netto delle polemiche infatti, anche in questo caso cresceranno i prezzi, con una spesa media in crescita nei prossimi 4 mesi di 28 euro.

