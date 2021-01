7 gen 2021 17:52

GODO, MA NON DA MORIRE – SOFFOCARE IL PARTNER DURANTE IL SESSO POTREBBE DIVENTARE UN REATO IN GRAN BRETAGNA: LA BATTAGLIA VIENE PORTATA AVANTI DAGLI ATTIVISTI CHE SI OCCUPANO DI VIOLENZA DI GENERE CHE SOSTENGONO COME, CON LA SCUSA DEL SESSO CONSENSUALE, MOLTE DONNE VENGONO ABUSATE – “E' MOLTO EFFICACE PER FAR CAPIRE ALLA PROPRIA PARTNER DI AVERE IL PIENO CONTROLLO, SENZA LASCIARE SEGNI SUL COLLO CHE…”