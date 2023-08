UN GOLPE AL CERCHIO E UNO ALLA BOTTE - LA GIUNTA MILITARE DEL NIGER CONTINUA A TIRARE LA CORDA E ANNUNCIA CHE IL PRESIDENTE DEPOSTO, MOHAMED BAZOUM, SARÀ PERSEGUITO PER “ALTO TRADIMENTO”: “LE SANZIONI IMPOSTE DALLA COMUNITÀ ECONOMICA DEGLI STATI DELL’AFRICA OCCIDENTALE SONO ILLEGALI, DISUMANE E UMILIANTI” – NELLA PARTE OCCIDENTALE DEL PAESE SONO GIÀ COMINCIATI I COMBATTIMENTI: SONO MORTI SEI SOLDATI NIGERINI E DIECI “TERRORISTI”

mohamed bazoum

1. NIGER, PRESIDENTE BAZOUM PERSEGUITO PER 'ALTO TRADIMENTO'

(ANSA-AFP) - I leader del colpo di Stato in Niger che hanno spodestato il presidente Mohamed Bazoum hanno detto che "perseguiranno" il presidente deposto per "alto tradimento" e che "minaccia la sicurezza" del Paese.

Lo hanno detto in una dichiarazione letta alla televisione nazionale. "Il governo del Niger ha finora raccolto... prove per perseguire il presidente deposto e i suoi complici locali e stranieri davanti agli organismi nazionali e internazionali competenti per alto tradimento e perché mina la sicurezza interna ed esterna del Niger", ha dichiarato il colonnello-maggiore Amadou Abdramane.

NIGER - I GOLPISTI ACCLAMATI ALLO STADIO ALLA FOLLA

2. NIGER, 6 SOLDATI E 10 'TERRORISTI' UCCISI NELL'OVEST

(ANSA-AFP) - Sei soldati nigerini e dieci "terroristi" sono stati uccisi durante combattimenti nell'ovest del Paese: lo afferma una dichiarazione dell'Alto Comando della Guardia Nazionale letta in televisione.

Sei soldati, compreso il capo missione, sono stati uccisi e un altro è rimasto ferito, secondo la "valutazione provvisoria" dell'Alto Comando. Soldati nigerini che si trovavano a bordo di cinque veicoli "impegnati all'inseguimento" di sospetti jihadisti, sono caduti in un'imboscata a una ventina di chilometri dalla cittadina di Sanam, nell'ovest del Paese, spiega il comunicato. Secondo la stessa fonte, l'agguato sarebbe stato teso "da terroristi" che guidavano "una decina di motociclette".

MOHAMED BAZOUM GIORGIA MELONI

"Dieci terroristi" sono stati uccisi durante una "operazione di rastrellamento" condotta da "rinforzi aerei e di terra", si legge nel comunicato, e quattro delle moto degli aggressori sono state "distrutte". La località di Sanam si trova nella regione di Tillabéri, nella cosiddetta zona dei "tre confini" situata tra Niger, Mali e Burkina Faso, teatro di numerosi attacchi jihadisti. Il 9 agosto, cinque soldati della Guardia nazionale sono stati uccisi e quattro feriti in un attacco alla loro postazione a Bourkou Bourkou, nei pressi della città mineraria di Samira, anch'essa nella zona dei "tre confini", ha annunciato il regime al potere dal colpo di Stato del 26 luglio, giustificato proprio dal 2 "deterioramento della sicurezza" nel Paese, minato dalla violenza dei gruppi jihadisti. (ANSA-AFP).

NIGER - I GOLPISTI ACCLAMATI ALLO STADIO ALLA FOLLA

3. GOLPISTI NIGER, 'SANZIONI ECOWAS ILLEGALI, DISUMANE E UMILIANTI'

(ANSA-AFP) - Gli autori del golpe in Niger che ha rovesciato il presidente Mohamed Bazoum hanno definito "illegali, disumane e umilianti" le sanzioni loro imposte dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas).

Le popolazioni del Niger sono "severamente provate dalle sanzioni illegali, disumane e umilianti dell'Ecowas, che arrivano a privare il Paese di prodotti farmaceutici, generi alimentari" e "forniture di energia elettrica", ha affermato uno dei membri del regime, il colonnello Amadou Abdramane, in un comunicato letto alla televisione nazionale.

