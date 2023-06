UN GOLPE AL CERCHIO E UNO ALLA BOTTE – LA PRIMA PREOCCUPAZIONE DEGLI AMERICANI DI FRONTE AL TENTATO PUTSCH DI PRIGOZHIN, ERA CHE L’UCRAINA SI FACESSE PRENDERE LA MANO – IL TIMORE DI WASHINGTON E DELLA NATO ERA CHE KIEV NE APPROFITTASSE PER COLPIRE LA RUSSIA. PER QUESTO, AVREBBERO AVVERTITO ZELENSKY E COMPAGNIA DI NON “PROVOCARE” – LUKASHENKO: “L’ESERCITO BIELORUSSO ERA PRONTO A COMBATTERE”

LUKASHENKO, PRONTI A COMBATTERE DURANTE RIVOLTA WAGNER

(ANSA) - Il presidente bielorusso, Aljaksand Lukashenko, ha detto di aver ordinato di mettere l'esercito bielorusso in stato di massima allerta durante l'ammutinamento di Wagner per essere pronto al combattimento. Lo scrive la Tass.

'DA ALLEATI RICHIESTA A KIEV NON COLPIRE RUSSIA DURANTE PUTSCH'

(ANSA) - Prima che il capo di Wagner Yevgeny Prigozhin si arrendesse sabato, gli alleati occidentali avevano avvertito Kiev di non approfittare del caos per colpire all'interno della Russia. Lo riporta la Cnn citando un funzionario occidentale. La preoccupazione era che l'Ucraina e l'Occidente fossero visti come un aiuto a Prigozhin e una minaccia alla sovranità russa.

"Il messaggio era di non scuotere la barca in quel momento", ha detto il funzionario, aggiungendo che il messaggio è stato trasmesso a livello di ministri degli Esteri e tramite ambasciatori.

"È una questione interna russa", ha detto il funzionario ai funzionari ucraini, facendo eco a ciò che gli Stati Uniti e altri paesi occidentali hanno detto pubblicamente. "Gli ucraini sono stati avvertiti dagli alleati di non provocare. 'Sfruttate le opportunità sul territorio ucraino ma non fatevi coinvolgere in questioni interne e non colpite risorse militari all'interno della Russia' è stato il messaggio a Kiev", aggiunge la fonte alla Cnn.

