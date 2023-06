3 giu 2023 17:00

GONG! NUOVO ROUND DELL’INFINITA LOTTA TRA TRAVAGLIO E ADRIANO SOFRI – L’EX LEADER DI “LOTTA CONTINUA” DEFINISCE MARCOLINO “PIAZZISTA D’INFAMIE, DA REMOTO" E IL DIRETTORE DEL “FATTO QUOTIDIANO” RISPONDE CON UNA SECCHIATA DI FIELE: “L’UCRAINA COMPIE ATTENTATI OMICIDIARI CHE NON C’ENTRANO NULLA CON LA SACROSANTA RESISTENZA. PER NOI QUESTO È TERRORISMO. PER SOFRI È PURA NORMALITÀ AUTOBIOGRAFICA DA QUANDO MANDÒ DUE POVERACCI IMBEVUTI DEI SUOI DELIRI RIVOLUZIONARI AD ASSASSINARE UN COMMISSARIO DI POLIZIA DISARMATO. DA REMOTO, BENINTESO…”