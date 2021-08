GOODBYE, AFGHANISTAN - DOPO VENT’ANNI E PIÙ DI 2MILA MILIARDI DI DOLLARI BUTTATI, IERI L’ULTIMO AEREO AMERICANO HA LASCIATO KABUL, CON 24 ORE DI ANTICIPO RISPETTO ALLA SCADENZA DELL’ULTIMATUM DEI TALEBANI E IN MEZZO AI RAZZI SPARATI DALL’ISIS. IL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL’ONU HA APPROVATO UNA RISOLUZIONE IN CUI SI CHIEDE DI PROTEGGERE I CIVILI E L’AEROPORTO, MA NIENTE SULLA “SAFE ZONE” CHE VOLEVA MACRON - I TALEBANI FESTEGGIANO CON FUOCHI D’ARTIFICIO E SI GODONO L’EQUIPAGGIAMENTO LASCIATO DAGLI YANKEE - VIDEO: LE MILIZIE ENTRANO IN UN HANGAR PIENO DI ELICOTTERI CHINOOK

Afghanistan: ok a bozza Onu, ma senza 'safe zone' ++

Permettere uscita 'sicura' da Paese. Russia e Cina si astengono

NEW YORK

soldati americani lasciano l'afghanistan 2

(ANSA) - NEW YORK, 30 AGO - Il Consiglio di Sicurezza Onu ha approvato con 13 voti a favore e due astenuti (Russia e Cina) una risoluzione sull'Afghanistan in cui si chiede la protezione dei civili e dell'aeroporto di Kabul. Nel testo non e' menzionata la 'zona di sicurezza' di cui aveva parlato il presidente francese Macron.

Si riafferma invece "l'importanza di sostenere i diritti umani, compresi quelli delle donne", si chiede di rafforzare gli sforzi per fornire assistenza umanitaria, di consentire un'uscita "sicura" dal paese e permettere un accesso sicuro e senza ostacoli alle Nazioni Unite. E che il paese non diventi una base per il terrorismo.

chris donahue l'ultimo soldato americano a lasciare l'afghanistan

AMERICA, ADDIO AFGHANISTAN

Paolo Mastrolilli per “La Stampa”

L'ultimo aereo è decollato ieri, mettendo fine alla guerra dei vent' anni. Non era così che il presidente Biden aveva immaginato il ritiro dall'Afghanistan, ma a questo punto è stato già un risultato che non ci siano stati altri morti americani prima della scadenza di stanotte.

i talebani festeggiano la fuga dei soldati americani 1

Poi si tratterà di vedere se i taleban saranno capaci di stabilizzare il paese, se smetteranno davvero di aiutare i terroristi, se gli americani rimasti di propria volontà non saranno uccisi o presi come ostaggi, se i collaboratori afghani potranno continuare ad uscire o subiranno la vendetta, se nemici e rivali geopolitici non approfitteranno troppo del vuoto lasciato da Washington, e infine se la situazione si calmerà abbastanza per far dimenticare il fiasco agli elettori americani entro il voto midterm dell'anno prossimo. Davvero troppe incognite, per stare tranquilli e non bocciare l'ultimo atto quanto meno come un errore di pianificazione.

i talebani festeggiano la fuga dei soldati americani.

Ieri l'Isis ha caricato sei razzi sul sedile posteriore di un'auto, parcheggiata nel quartiere Chahr-e-Shaheed di Kabul, e li ha sparati per colpire la pista dell'aeroporto Karzai, o magari centrare un aereo durante il decollo. È una tecnica rudimentale e imprecisa, ma molto usata dai terroristi, perché consente di spostare rapidamente le armi sul terreno. L'esplosione ha incenerito la macchina, ma non ha fatto grandi danni. Bill Urban, portavoce del Central Command, ha detto che cinque razzi sono stati lanciati, ma il Counter-Rocket Artillery Mortar System li ha intercettati, senza vittime.

talebani felici trovano gli elicotteri chinook in aeroporto

L'Isis ha rivendicato l'azione, dicendo che i proiettili sparati erano sei. Diversi testimoni hanno visto in realtà alcuni razzi atterrare nel quartiere di Salim Karwan, a circa tre chilometri dall'aeroporto. Il Pentagono ha ammesso che il drone usato domenica per distruggere un'autobomba ha fatto danni collaterali, uccidendo dieci persone, tra cui sette bambini.

soldati americani lasciano l'afghanistan 3

Un'inchiesta è stata aperta su questo episodio. Washington ha espresso il dispiacere per tutte le vite perse, notando però che le vittime potrebbero essere state colpite dagli esplosivi nascosti nel mezzo. La Casa Bianca ha detto che l'evacuazione è andata avanti anche sotto i razzi dell'Isis. Nelle ultime 24 ore sono state trasportate fuori dall'Afghanistan 1.200 persone con 26 voli di aerei C-17, e altre 50 con voli pilotati dagli alleati, portando il totale a 122.300.

i talebani sparano fuochi d'artificio

Gli americani erano circa 6.000, e nel paese ne restava un piccolo numero, sotto 250, che chiedeva ancora di essere evacuato. Poco prima delle cinque di ieri pomeriggio, però, il Pentagono ha annunciato che l'ultimo C-17 era decollato da Kabul alle 15,29, compiendo l'atto finale della guerra costata la vita 2.461 americani.

soldati americani lasciano l'afghanistan 1

Spari nel cielo della città hanno salutato la notizia. Alcuni cittadini Usa sono rimasti, in maggioranza perché lo hanno voluto, ma il dipartimento di Stato è convinto che i taleban lasceranno un corridoio per chi vorrà andare via in futuro, aperto a loro e ai collaboratori afghani rimasti a terra, anche se la proposta anglo-francese di creare con l'Onu una zona di sicurezza non si realizzasse.

razzi su un auto a kabul 1

Questa però è una speranza, più che una certezza, perché l'unica leva rimasta a Washington è quella dei finanziamenti e dei riconoscimenti internazionali, dove Cina, Russia e altri paesi potrebbero sostituirsi agli Usa.

La Casa Bianca ha detto che Biden parlerà presto alla nazione, senza annunciare una data precisa. La portavoce Psaki ha ripetuto che il presidente non ha cambiato idea sulla necessità di andare via, anche se non è riuscito a completare l'evacuazione senza vittime, perché prolungare la missione non avrebbe creato un Afghanistan stabile e riformato, ma sarebbe costata la vita di molti altri soldati americani.

soldati americani lasciano l'afghanistan

Il Pentagono però ha qualcosa da rimproverarsi, viste le note sugli incontri del giorno dell'attentato, in cui la minaccia era stata considerata così grave da considerare di chiudere la Abbey Gate. Poi però era rimasta aperta, soprattutto per consentire ai britannici di evacuare. Solo uno dei molti rimpianti, su cui ora giudicheranno gli elettori americani.

