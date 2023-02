GOOGLE DIVENTERA' OBSOLETO? - MICROSOFT HA LANCIATO LA NUOVA VERSIONE DEL SUO MOTORE DI RICERCA “BING” CHE, A DIFFERENZA DI GOOGLE, INTERAGIRA' CON L’INTELLIGENZA L’ARTIFICIALE DI “CHATGPT” (SU CUI LA BIG TECH HA INVESTO 10 MILIARDI DI DOLLARI) E DOVREBBE FORNIRE RISPOSTE PIÙ COMPLETE ALLE NOSTRE DOMANDE – VOLETE UNA PROVA? ALLA DOMANDA “QUALI SONO I POLITICI PIÙ INFLUENTI IN ITALIA?”, L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE HA RISPOSTO...

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per “la Repubblica”

Nella frenetica sfida tra Big Tech, Google potrebbe essere invecchiata di cinque anni. O almeno è quello che spera Microsoft, che ha svelato nella sua sede di Seattle il motore di ricerca del nuovo Bing e il browser Edge, che interagiscono con la tecnologia dell’intelligenza artificiale ChatGpt, prototipo di chatbot sviluppato da OpenAi, su cui Microsoft ha investito più di dieci miliardi di dollari.

Bing sostituirà in modo definitivo Live Search, che non è mai riuscito a insediare Google sembra avere orizzonti molto più ampi. Il nuovo Bing e Edge saranno presto disponibili per Windows e MacOs. Qualcuno lo ha paragonato alla nascita di Internet. L’interfaccia ricorda Google ma è più dinamica: non fornisce solo risposte più approfondite, ma dati, elenchi, raffronti.

E poi c’è quella mascherina con scritto: “Ask me anything”, chiedimi qualsiasi cosa, che permette di chattare con il motore di ricerca. «È un giorno nuovo per la ricerca — confessa il ceo di Microsoft, Satya Nadella — è un nuovo paradigma per la ricerca». La partnership con Microsoft, spiega il ceo di OpenAI, Sam Altman, è il «miglior rapporto di fratellanza nella storia della tecnologia».

Al piano terra del building 33 ci sono postazioni mobili per la prova dimostrativa. I giornalisti si scatenano nell’interrogare l’intelligenza artificiale: da Beyoncé a Joe Biden.

Per Bing chi è il politico più influente in Italia? Katie, assistente di Microsoft, sorride, poi comincia a digitare. «Prendiamola più larga — spiega — e chiediamo: quali sono alcuni dei politici più influenti in Italia?».

E Bing: “L’Italia ha avuto numerosi leader dal 1861, ma pochi hanno lasciato un’impronta duratura nelle menti della gente in Italia e all’estero. […]

