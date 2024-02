GOOGLE È IMBAMBOLATO DALLA CONCORRENZA DI CHATGPT E CERCA DI RIMEDIARE CON UN RITOCCHINO ESTETICO - "BIG G" CAMBIA IL NOME DEL SOFTWARE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE, "BARD": D'ORA IN POI SI CHIAMERA' "GEMINI", COME LA FAMIGLIA DI STRUMENTI LANCIATI DAL COLOSSO DI MOUNTAIN VIEW LO SCORSO DICEMBRE - L'"ANTI-CHATGPT" DI GOOGLE È GIÀ DISPONIBILE IN 20 LINGUE E 230 PAESI, TRA CUI L'ITALIA, ARRIVERÀ PRESTO ANCHE SUI CELLUARI ANDROID E IOS - TRA LE NOVITÀ ANNUNCIATE C'E' ANCHE "GEMINI ADVANCED" CHE CONSENTE DI…

GOOGLE GEMINI

(ANSA) - Cambia nome Bard, il software di intelligenza artificiale di Google, rivale di ChatGpt, disponibile in 20 lingue e 230 paesi, tra cui l'Italia. Si chiamerà semplicemente Gemini, come la famiglia di strumenti di IA lanciati dal colosso di Mountain View lo scorso dicembre. L'annuncio arriva con un post ufficiale di Big G. "Gemini si sta evolvendo per essere molto più che un semplice modello, supportando un intero ecosistema", spiega il Ceo di Alphabet, Sundar Pichai.

SUNDAR PICHAI GOOGLE GEMINI

La società, contestualmente all'annuncio, lancia anche due novità. Una nuova applicazione Gemini per Android e iOS, al momento però non disponbile nel nostro paese. E Gemini Advanced, una nuova esperienza che consente di accedere a Ultra 1.0, "il nostro modello di intelligenza artificiale più grande e all'avanguardia", dice Google. Quest'ultimo è disponibile in più di 150 Paesi, inclusa l'Italia, in lingua inglese, e col tempo verrà estesa ad altre lingue.

GOOGLE GEMINI

Sarà disponibile attraverso il nuovo piano Google One AI Premium. In Italia il piano sarà disponibile a 21,99 euro al mese e include 2TB, con due mesi di prova senza costi. Chi lo sottoscrive potrà usare Gemini in Gmail, Documenti, Fogli, Presentazioni e Meet. Infine la società estende le capacità di Gemini ad un maggior numero di prodotti: Duet AI diventerà Gemini per Google Workspace e Google Cloud.