UN GOVERNO DA RECOVERY – GIORGIA MELONI, INTERVISTATA DA “MF”, ASSICURA CHE “IL PNRR NON È UN PROBLEMA, MA UN’OPPORTUNITA' CHE IL GOVERNO NON SI LASCERA' SFUGGIRE, NONOSTANTE GLI ERRORI EREDITATI” – PECCATO CHE, CONTEMPORANEAMENTE, IL SUO MINISTRO CROSETTO SULLA “STAMPA” DICHIARI CHE “IL SISTEMA ITALIA NON È IN GRADO DI METTERE A TERRA TUTTI I PROGETTI DEL PNRR” – CHI CONTRADDICE CHI?

GIORGIA MELONI E GUIDO CROSETTO

(AGI) - "Sul Pnrr sento e leggo cose che non esistono. Come il ministro Fitto ha gia' spiegato in diverse sedi istituzionali, governo e maggioranza stanno lavorando con la commissione europea per risolvere alcuni problemi strutturali del piano". Cosi' il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un'intervista a 'Milano Finanza'.

guido crosetto giorgia meloni centenario aeronautica militare

"Ma il Pnrr, sia chiaro, non e' un problema, ma una grande opportunita' che il governo non si lascera' sfuggire, nonostante errori e ritardi che ha ereditato. Per questo siamo al lavoro per rimodulare il piano e risolvere le criticita', puntando su quei progetti per i quali i finanziamenti possono essere spesi entro la scadenza del piano", ha aggiunto.

