IL GOVERNO SACCHEGGIA IL PNRR PER DISTRIBUIRE “MANCETTE” – IL QUARTO DECRETO SUL RECOVERY SI È TRASFORMATO IN UN CONTENITORE “OMNIBUS” (PIÙ VOLTE CRITICATO DA MATTARELLA) PER ATTINGERE AI FONDI EUROPEI A PIACIMENTO – SONO STATI INFILATI UN FINANZIAMENTO DI 65 MILIONI PER IL PATTO SUI MIGRANTI CON L'ALBANIA, UNA NORMA SUI VOLONTARI ANTIABORTISTI NEI CONSULTORI E UNA LEGGE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO. CHE C’AZZECCANO CON IL PNRR?

La domanda dev'essere venuta in mente a tanti: come ci è finita una norma sui volontari antiabortisti e i consultori nel decreto Pnrr? Cosa c'entra con le «disposizioni urgenti» per dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, quello delle «magnifiche sorti e progressive», il mega progetto di rilancio del Paese che fino a qualche anno fa usava anche chiamare "Next Generation Eu", futuro e promessa? [...]

Il quarto decreto Pnrr, oggi al voto finale, è l'ennesimo "omnibus": c'è dentro di tutto. Una pratica più volte criticata dal presidente della Repubblica perché distorce l'uso della decretazione, che dovrebbe avere carattere di urgenza, necessità e omogeneità di contenuto.

La questione non è formale: i provvedimenti miscellanea sono il veicolo ideale per i codicilli per gli amici e le bandierine elettorali. L'emendamento del deputato di FdI Lorenzo Malagola sulle «associazioni a sostegno della maternità» nei consultori è un caso di scuola: infilato silenziosamente nel testo nell'ultima seduta della commissione Bilancio, due giorni prima che il decreto arrivasse in aula blindato dalla fiducia.

Solo uno dei tanti capitoli estranei al Pnrr. Il più vistoso è all'articolo 32, dove spunta il Protocollo d'intesa fra Italia e Albania per portare nel Paese di Edi Rama i migranti salvati dalle autorità italiane in acque internazionali. Il decreto porta a 65 milioni di euro la dote per la costruzione delle strutture a Schenjin e Gjadar, affidata alla Difesa. Attinenza con il Pnrr? Nessuna.

E poi ancora, articolo 30: uno sconto sulle sanzioni civili per i datori di lavoro o i lavoratori autonomi che non abbiano pagato i contributi agli istituti previdenziali. [...]

Ce lo chiede l'Europa? No. Nel maxi-contenitore c'è addirittura la nuova normativa per la sicurezza sul lavoro con l'introduzione della patente a crediti per i cantieri. Un'intera legge nella legge, su un tema fra i più delicati.

