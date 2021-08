3 ago 2021 18:07

UN GRAN COLPO DI LORENI – IL FUNAMBOLO ANDREA LORENI “PASSEGGIA” A 20 METRI DI ALTEZZA, SOPRA LA DIGA DI CERESOLE REALE, IN PIEMONTE, CAMMINANDO IN EQUILIBRIO SU UN CAVO PER 300 METRI – IL VIDEO DELLA SPETTACOLARE TRAVERSATA…