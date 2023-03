GRAN TURISMO, GRANDE EVASIONE – IL RINVIO A GIUDIZIO DI IRENE PIVETTI È LEGATO A UNA SERIE DI OPERAZIONI COMMERCIALI IRREGOLARI NELLA COMPRAVENDITA DI TRE FERRARI “GRAN TURISMO”, DESTINATE ALLE COMPETIZIONI: L’ACQUISTO ERA SOLO UN’OPERAZIONE PER RICICLARE DENARO FRUTTO DI EVASIONE FISCALE – LA SOCIETÀ “ONLY ITALIA”, DELL’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA, AVREBBE INCASSATO UNA PLUSVALENZA DI 8,8 MILIONI, DI CUI 7,9 SONO ARRIVATI ALLA STESSA PIVETTI…

Dovrà fronteggiare un processo per evasione fiscale e autoriciclaggio Irene Pivetti, accusata con altri 5 imputati di una serie di operazioni commerciali irregolari nella compravendita di tre Ferrari da corsa tra l’Italia e la Cina.

L’ex presidente leghista della Camera […] è stata rinviata a giudizio dal gup di Milano Fabrizio Filice. Il processo comincerà il 13 giugno. Secondo il pm milanese Giovanni Tarzia, […] dietro la compravendita delle tre Gran Turismo destinate alle competizioni si celava un’operazione per riciclare denaro frutto di evasione fiscale.

Le indagini […] hanno accertato che attraverso il suo gruppo Only Italia Pivetti si sarebbe occupata della vendita per 10 milioni di euro al magnate cinese Zhou Xijian del marchio della scuderia di auto da corsa Gt Leo e delle tre Ferrari. Un’operazione che, però, sarebbe avvenuta solo sulla carta perché i tre bolidi furono poi venduti in Europa senza mai andare in Cina.

Only Italia avrebbe incassato una plusvalenza di 8,8 milioni che non sarebbero stati dichiarati e di cui 7,9 sarebbero arrivati alla stessa Pivetti. [...] i 10 milioni sarebbero partiti dal gruppo acquirente di Hong Kong «More & more investment» di Xijian per arrivare in Italia dopo essere passati da Cina e Polonia.

