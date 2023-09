GRANCHIO BLU, MI PIACI TU! – OLTRE ALLA COTOLETTA E AL RISO CON L’OSSOBUCO, I MILANESI VANNO MATTI PER IL CROSTACEO CHE STA INFESTANDO LE ACQUE ITALIANE – AL MERCATO ITTICO DEL CAPOLUOGO MENEGHINO, L’ANIMALE FINISCE ENTRO LE 9 DEL MATTINO – IL GRANCHIO BLU E’ GIA’ RICHIESTISSIMO DA TEMPO DA PARTE DELLE COMUNITÀ CINESE, MA È IL PREZZO CHE HA CONQUISTATO GLI ITALIANI (O FORSE SONO STATI CONVINTI DOPO LA SCORPACCIATA DI FERRAGOSTO DI GIORGIA MELONI ?)…

GRANCHIO BLU – VIGNETTA DI OSHO

Estratto dell’articolo di Gulia Arnaldi E Benedetta Moro per www.corriere.it

Proveniente dagli Stati Uniti, ha «invaso» il Mediterraneo creando problemi all’ecosistema marino e agli allevamenti di cozze e vongole. Pescarlo (e consumarlo) sono un modo per liberarsene: al mercato del pesce di Milano è richiestissimo anche dai privati

Granchio blu, è boom a tavola: al mercato ittico di Milano finisce entro le 9 del mattino

Milano, mercato del pesce. Sabato mattina.

Tra spigole e scampi, il vero protagonista è lui: il chiacchieratissimo granchio blu. Ma attenzione, se lo volete vi aspetta una levataccia. Alle 9 del mattino, infatti, ha già fatto il tutto esaurito. […]

GRANCHIO BLU

Se prima era presente sul banco del pesce ma poco richiesto, appannaggio della ristorazione della comunità cinese e sudamericana, ora sembra non bastare mai. E piacere proprio a tutti. D’altronde, il prezzo è imbattibile: «All’ingrosso viene venduto a circa 5/7 euro al kg — spiega Danilo Simonetta, direttore del Mercato Ittico di Milano — il che lo rende molto competitivo, visto che una granseola costa sui 20 euro al kg. Poi, si presta bene alla cucina. Il suo sapore dolciastro è molto amato dalla comunità cinese, che lo acquista già da tempo, ma da quest’anno anche gli italiani hanno iniziato ad apprezzarlo».

[…]

Versatile e nutriente

GRANCHIO BLU AMERICANO.

Insomma, tutti pazzi per il granchio blu. Anche nella gastronomia. I prodotti a base di granchio blu di una start up tutta al femminile di Rimini, Mariscadoras, infatti, stanno per sbarcare a Milano, con sugo di granchio blu, polpette e salse, lavorati in una filiera 100 per cento italiana e sostenibile (sono pescati nel delta Po e lavorati a Venezia).

[…]

ARTICOLI CORRELATI

GRANCHIO BLU AMERICANO. luca zaia mostra un granchio blu 2

lollobrigida granchio blu ZOOM DELLA FOTO DI GIORGIA MELONI CON I GRANCHI BLU